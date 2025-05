× Fußpflege: Die besten Tipps für schöne Füße in Sandalen

Offene Schuhe und Sandalen – ja bitte! Doch sind Ihre Füße schon bereit für ihren großen Auftritt? Wir zeigen Ihnen einfache Pflegetipps für glatte Fersen, schöne Nägel und rundum gepflegte Sommerfüße. So klappt’s mit dem barfuß Gefühl – ganz ohne Stress!

Sobald die Sonne rauskommt, schlüpfen wir gerne wieder in offene Schuhe – und dann heißt es: Bühne frei für unsere Füße! Doch nach dem Winter in dicken Socken und engen Schuhen sehen die leider oft nicht so vorzeigbar aus, wie wir es gerne hätten. Keine Sorge: Mit ein bisschen Pflege sind Ihre Füße schnell wieder sandalentauglich.

Die besten Tipps für schöne Füße in Sandalen

Hier kommen die besten Tipps, wie Sie Ihre Füße auf Vordermann bringen – ganz ohne teures Spa.

1. Ein Fußbad wirkt Wunder

Bevor Sie überhaupt anfangen, gönnen Sie Ihren Füßen ein warmes Fußbad. 10 bis 15 Minuten in Wasser mit etwas Meersalz, Kamillenblüten oder einem Schuss Apfelessig – das macht die Haut weich und entspannt. Wer’s duftend mag, gibt ein paar Tropfen Lavendelöl dazu – das beruhigt auch gleich die Nerven.

2. Hornhaut sanft entfernen

Nach dem Bad ist die Haut schön weich – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um überschüssige Hornhaut loszuwerden. Am besten mit einem Bimsstein oder einer speziellen Hornhautfeile. Bitte nicht übertreiben! Zu viel Entfernen kann zu Rissen führen.

3. Nägel kürzen und in Form bringen

Nägel sollten gerade geschnitten werden, damit sie nicht einwachsen. Anschließend leicht mit der Feile glätten. Wer mag, kann auch gleich zu einem dezenten Nagellack greifen – sieht gleich gepflegt aus!

4. Cremen, cremen, cremen

Trockene Füße sind ein echter Spielverderber. Am besten täglich mit einer reichhaltigen Fußcreme pflegen – gerne auch mal über Nacht mit Baumwollsocken einziehen lassen. Das wirkt wie eine kleine Wellnesskur im Schlaf.

5. Auf den Auftritt kommt's an

Rissige Fersen, raue Stellen oder ungepflegte Nägel – all das fällt in Sandalen sofort auf. Wer regelmäßig ein bisschen Zeit in die Fußpflege steckt, läuft nicht nur schöner, sondern fühlt sich auch gleich viel wohler. Auch unterwegs können Fußdeos oder erfrischende Gels helfen, sich den ganzen Tag frisch zu fühlen – gerade an heißen Tagen.

Unsere Füße tragen uns durchs Leben – höchste Zeit, ihnen etwas Gutes zu tun.