Frisur-Fail: David Beckham trägt Glatze und Victoria lacht sich schlapp

David Beckham, der eigentlich immer perfekt gestylt durch die Gegend läuft, hat sich bei einem Selbstversuch im Badezimmer jetzt in ein echtes Haar-Debakel verwickelt. In einem Video kann man sehen, wie seine Frau Victoria sich köstlich über die misslungene Frisur ihres Mannes amüsiert.

Was zunächst wie ein harmloses DIY-Haarstyling begann, endete in einem haarigen Desaster. In einem viralen Instagram-Video, das seine Frau Victoria Beckham mit einem schelmischen Grinsen filmte, ist zu sehen, wie David Beckham beim Versuch, sich selbst die Haare zu schneiden, eine markante kahle Stelle an der Seite seines Kopfes hinterlässt!

Haareschneiden ging schief

Anstatt sich in die Hände eines Friseurs zu begeben, entschied sich David, das Ganze selbst in Angriff zu nehmen, leider mit katastrophalen Folgen. Statt des gewohnten coolen Becks-Look zu keieren, versäumte der Ex-Kicker, die richtige Handhabung seines Haarschneiders. Der Aufsatz fiel einfach ab und zack, da war sie: eine fiese, kahle Stelle am Kopf!



In einem Instagram-Video, das mittlerweile schon zigtausendmal geklickt wurde, zeigt Beckham den Fauxpas. Victoria, die das Ganze filmt, kann sich ein Lachen kaum verkneifen. „Was hast du getan?“ fragt sie, als sie die Katastrophe sieht. Und Beckham? Der hat gerade noch genug Humor, um zu sagen: „Das ist nicht lustig… der Aufsatz ist abgefallen!“

Victoria macht sich über die Frisur ihres Mannes lustig

Victoria Beckham, die bei aller Liebe nie auf den Mund gefallen ist, hat sofort eine klare Meinung zu dem haarigen Missgeschick: „Das sieht nicht gut aus!“, verkündet sie lachend. „Ich werde immer ehrlich zu dir sein. Es sieht schrecklich aus!“ Auch ihre Kinder können sich auf jede Menge Schmunzeln einstellen: „Das werden sie noch lange amüsieren“, sagte die Designerin, die den haarsträubenden Fehltritt ihres Mannes sichtlich genoss.

David Beckham nimmt’s mit Humor

David Beckham nahm das missglückte Haar-Experiment mit einer ordentlichen Portion Humor und teilte das Video mit dem Kommentar: „Das ist gestern beim Rasieren meines Kopfes passiert, und wie man hört, fand meine Frau es überhaupt nicht lustig.“ Anstatt sich über den Fehlversuch zu ärgern, lacht er gemeinsam mit seinen Fans über die missglückte Aktion und wird beim nächsten Mal wohl doch lieber wieder einen Profi an die Schere lassen.