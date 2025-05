× Lieben die Stars: Dieser Haarschnitt lässt Sie sofort 10 Jahre jünger wirken!

Der Sommer naht und mit ihm die Lust auf einen frischen Look. Wer jetzt nach dem ultimativen Haar-Upgrade sucht, sollte einen Blick nach Hollywood werfen: Die Lieblingsfrisur der Stars sorgt nicht nur für stylische Sommer-Vibes, sondern zaubert auch im Handumdrehen bis zu 10 Jahre weg.

Wenn es um ewige Jugend geht, greifen die Stars gerne tief in die Trickkiste. Von Behandlungen mit Lachssperma bis hin zu strengen Diäten – in Hollywood wird nichts unversucht gelassen, um den Alterungsprozess auszubremsen. Doch es braucht weder kostspielige Treatments noch den Gang zum Beauty-Doc: Manchmal reicht schon der richtige Haarschnitt, um Jahre wegzuzaubern. Wir verraten Ihnen den ultimativen Anti-Aging-Cut!

Das Anti-Aging-Wunder: Curtain Bangs

Curtain Bangs sind die perfekte Anti-Aging-Kur — ganz ohne Botox und teure Cremes. Die sanft geschwungenen Strähnen umrahmen das Gesicht, öffnen die Augenpartie und setzen die Wangenknochen gekonnt in Szene. Fältchen und kleine Altersflecken verschwinden charmant im Schatten der soften Fransen.

Ob rundes, ovales oder herzförmiges Gesicht — der Pony passt sich flexibel an jede Gesichtsform an und zaubert dabei eine schlankere, konturierte Silhouette. Zusätzlich lassen Curtain Bangs selbst feiner werdendes Haar wieder voller und voluminöser erscheinen.

Diese Stars schwören auf den Verjüngungs-Look

Die Wirkung dieses Trend-Haarschnitts hat sich längst bis nach Hollywood herumgesprochen und die Promis können nicht genug davon bekommen. Heidi Klum, Jennifer Aniston und Hilary Duff setzen schon seit Jahren auf die jugendliche Frische, die dieser Look verleiht. Auch Suki Waterhouse und Emily Ratajkowski lieben die lässige Ponyfrisur, die mühelos schmeichelt und immer modern wirkt.

Der Star-Look zum Nachstylen

Kein Wunder also, dass immer mehr Prominente auf diesen jugendlichen Cut setzen. Und das Beste: Curtain Bangs sind überraschend pflegeleicht. Ob locker zur Seite gestylt, elegant nach außen geföhnt oder lässig undone getragen — dieser Pony lässt sich im Handumdrehen variieren.Unser Tipp: Wer den ultimativen Frischekick will, kombiniert Curtain Bangs mit sanften Wellen oder einem lockeren Dutt – so wirkt der Look noch jugendlicher und moderner.