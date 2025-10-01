Glamour im Doppelpack: Gwyneth Paltrow & Tochter Apple Martin modeln zusammen für Gap

Für die neue Herbstkampagne von GapStudio steht Gwyneth Paltrow mit ihrer Tochter Apple Martin vor der Kamera. Das Mutter-Tochter-Duo sieht sich dabei zum Verwechseln ähnlich.

Sie teilen nicht nur die Gene, sondern jetzt auch die Fashion-Bühne: Hollywood-Ikone Gwyneth Paltrow und ihre Tochter Apple Martin stehen erstmals gemeinsam für eine große Modemarke vor der Kamera. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen! Zum ersten Mal posieren die beiden für eine Fashion-Kampagne – und wirken dabei fast wie Schwestern.

© Gap Studio

Gwyneth Paltrow und Apple Martin posieren für Gap

Die Kollektion ist ein Mix aus Nostalgie und Coolness. Das Mutter-Tochter-Duo setzt ein Kleid im Jeansjacken-Look, ein Sixties-inspiriertes Jacke-und-Minirock-Set und einen übergroßen Mantel in Szene. Hinter der Kamera: Starfotograf Mario Sorrenti, der Gwyneth bereits für V Magazine und AnOther abgelichtet hat.

© Gap Studio

Die coolste Kampagne ever?

Für beide Frauen ist Gap übrigens eine echte Herzensmarke. Gwyneth schwärmt: „Gap war schon immer Teil unseres Familienlebens.“ Tochter Apple ergänzt: „Für mich ist Gap gleichbedeutend mit Kindheit und Aufwachsen.“

© Gap Studio

Und wie schlägt sich Apples Model-Debüt? Mama Gwyneth zeigt sich beeindruckt: „Sie wusste sofort, wie sie sich vor der Kamera bewegen sollte.“ Apples charmante Antwort: „Ich hab einfach mein Bestes gegeben. Mama, ich bin froh, dass du zufrieden bist!“

© Gap Studio

Übrigens: Apple startet gerade als Model durch. Erst Anfang des Monats wurde sie als neues Gesicht des britischen Labels Self-Portrait vorgestellt. Das Mutter-Tochter-Duo macht die Gap-Kampagne jedenfalls zum echten Hingucker!