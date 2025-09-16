Star-Nachwuchs: Nepo-Babies erobern die New York Fashion Week

Vergesst Kendall, Gigi und Hailey – die New York Fashion Week gehört jetzt den Star-Kids der neuen Generation.

Sunday Rose, Kit Clementine, Apple – offenbar ist ein ungewöhnlicher Vorname kombiniert mit einem berühmten Nachnamen der geheime Schlüssel, um die Laufstege der Fashion Weeks im Sturm zu erobern. Wo früher Supermodels die Rampen dominierten, laufen heute die Kinder der Stars – und sie tun es mit so viel Leichtigkeit, dass selbst die jüngsten It-Girls fast schon alt aussehen. Die New York Fashion Week 2025 war damit nicht nur ein Schaulaufen der heißesten Kollektionen, sondern auch eine glanzvolle Parade der neuen Generation an Nepo-Babies.

Sunday Rose: Tochter von Nicole Kidman rockt den Laufsteg

© Courtesy of Calvin Klein

Die 17-jährige Tochter von Nicole Kidman und Keith Urban hat sich längst einen Namen in der Modewelt gemacht. Bei Calvin Klein überzeugte sie in einem monochromen Graulook aus Blazer, Hemd und Anzughose – jugendlich, elegant und perfekt gestylt. Zuvor war sie bereits auf dem Cover von Nylon zu sehen und lief in Paris für Miu Miu. Fest steht: Nach der New York Fashion Week kann für Sunday Rose das Ziel nur It-Girl-Ikone heißen.

Amelia Gray: Tochter von Lisa Rinna glänzt bei Michael Kors

© Getty Images

Amelia Gray, Tochter von Schauspieler Harry Hamlin und Real Housewives of Beverly Hills-Star Lisa Rinna, bewies bei der Michael Kors-Show ihre Vielseitigkeit. Sie ist schon länger als Model aktiv – ihre ältere Schwester Delilah Belle modelt ebenfalls für große Brands. Wer weiß, vielleicht lösen die Rinna-Töchter schon bald die Hadid-Schwestern auf den Catwalks ab.

Kit Keenan: Tochter von Cynthia Rowley feiert Laufsteg-Debüt

© Getty Images

Designer-Mom Cynthia Rowley setzte bei ihrer Modenschau auf familiäre Unterstützung: Tochter Kit Clementine Keenan lief in einem schwarzen Kleid, das mit funkelnden Diamantringen besetzt war, über den Runway. Laut Rowley ein subtiler Hinweis an Kit Clementines Freund, ihr endlich einen Heiratsantrag zu machen. Die Influencerin ließ sich den Spaß nicht nehmen und bewies, dass sie nicht nur online, sondern auch live auf dem Runway eine souveräne Figur macht.

Apple Martin: Tochter von Gwyneth Paltrow startet Modelkarriere

Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow und Coldplay-Frontman Chris Martin, ist das neue Gesicht der britischen Marke Self-Portrait. Die Kampagne wurde im Rahmen der New York Fashion Week präsentiert. Im schlichten weißen T-Shirt mit Markenschriftzug strahlt Apple diese unverwechselbare Star-Aura aus, die man offenbar einfach vererbt bekommt.

Die Message der New York Fashion Week 2025 ist somit klar: Die alten Hasen der Branche müssen Platz machen. Die neuen Nepo-Babies sind gekommen, um zu bleiben – und sie bringen frischen, frechen Wind in die Modewelt.