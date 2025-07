Nicole Kidmans Tochter Sunday Rose tritt in Mamas Fußstapfen

Wie die Mutter, so die Tochter: Sunday Rose ist das neue Gesicht von Omega.

Sunday Rose Kidman-Urban, Tochter von Oscarpreisträgerin Nicole Kidman und Country-Star Keith Urban, startet mit gerade mal 17 Jahren fulminant in der Fashionwelt durch. Ihr neuester Coup: Sie ist das neue Gesicht der aktuellen Omega-Kampagne – jener Luxusuhrenmarke, für die Mama Nicole bereits seit über einem Jahrzehnt wirbt.

Lange galt die bildhübsche Teenie als eher zurückhaltend – doch spätestens seit ihrem Catwalk-Debüt im Oktober 2024 bei Miu Miu ist klar: Sunday Rose hat das Zeug zum It-Girl. Bei ihrem ersten Catwalk-Auftritt teilte sich Sunday die Bühne mit Stars wie Willem Dafoe, Hilary Swank und Little Simz. Und auch Sting-Tochter Eliot Sumner – ein weiteres prominentes „Nepo Baby“ – gab damals ihr Debüt. Bereits im März folgte ihr zweiter Auftritt auf dem Laufsteg, wieder für Miu Miu. Kein Wunder also, dass auch andere Labels zunehmend auf sie aufmerksam werden!

© Getty Images

Glamour liegt in der Familie

„Like mother, like daughter“ – könnte das Motto der neuen Aqua Terra-Kampagne lauten, in der Sunday Rose neben Top-Namen wie Ashley Graham, Tems und Ariana DeBose in die Kamera strahlt. Stolz trägt sie ein silbernes Modell der ikonischen Kollektion und beweist dabei, dass Glamour ihr in die Wiege gelegt wurde.

Die neue Kampagne weckt dabei unweigerlich Erinnerungen an ihre berühmte Mutter – nicht nur wegen der Optik, sondern auch wegen der eleganten Ausstrahlung.

Papa Keith zögert noch

Doch so sehr Sunday Rose derzeit gefeiert wird – nicht alle in der Familie sind offenbar begeistert. Laut einem Insider würde Papa Keith Urban es bevorzugen, wenn seine Tochter noch etwas mehr Zeit abseits des Rampenlichts verbringt. „Er ist übervorsichtig, aber er möchte, dass Sunday erst richtig erwachsen wird, bevor sie zur öffentlichen Figur wird“, verriet eine Quelle gegenüber Woman's Day.

© Getty Images

Ob Keith will oder nicht – die Modewelt liegt Sunday Rose längst zu Füßen. Und eines ist sicher: Die Omega-Kampagne war erst der Anfang. Von ihr werden wir noch viel hören.