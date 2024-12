Gwyneth Paltrows Tochter Apple feiert Debüt am exklusivsten Ball der Welt

Am Wochenende fand der exklusive "Le Bal des Débutantes" statt, bei dem junge Frauen in die High Society eingeführt werden. Darunter Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin. Apple war bisher kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Umso größer war die Aufregung über ihren Auftritt.

Es ist ein Ereignis, das eigentlich aus einer anderen Zeit stammt: Am vergangenen Wochenende wurde im eleganten Shangri-La Hotel in Paris der "Le Bal des Débutantes" gefeiert – eines der exklusivsten Events der Welt, bei dem 19 junge Frauen aus prominenten oder aristokratischen Familien offiziell in die feine Gesellschaft eingeführt werden. Unter den diesjährigen Ehrendebütantinnen: Apple Martin, die Tochter von Gwyneth Paltrow und Chris Martin. Die 20-Jährige trat damit in die Fußstapfen von Ava Phillippe, der Tochter von Reese Witherspoon und Ryan Phillippe.

Die exklusive Veranstaltung der internationalen High Society findet seit 1992 in Paris statt. Ursprünglich bedeutete der Ball, die Suche nach einem Ehemann konnte beginnen und andere Bälle durften besucht werden. Heute ist der Ball ein glamouröses Event, bei dem der Fokus auf die Mode der reichsten Kinder der Welt gerichtet ist.

Apple trug Schmuck im Wert von 3 Millionen Dollar

Die Tochter des Hollywood-Stars und des Coldplay-Frontmann begeisterte in einer maßgeschneiderten Robe von Valentino. Das trägerlose himmelblaue Kleid, entworfen von Kreativdirektor Alessandro Michele, war ein wahres Meisterwerk und bestand aus sechs Schichten feinstem Seidenplissé-Chiffon. Laut "Vogue" wurde die Robe im Valentino-Atelier in 750 Arbeitsstunden gefertigt. Ein schwarzes Seidenband an der Taille und farblich abgestimmte Riemchensandalen rundeten den Look perfekt ab. Apples Styling – eine lockere Hochsteckfrisur, glamouröse Lippen und ein subtiler schwarzer Kajal – verlieh dem Outfit einen modern-lässigen Touch.

Passend zum Kleid trug Apple eine Vintage-Haarbrosche des Juweliers V Muse sowie eine türkisfarbene Diamantenkette im Wert von drei Millionen Dollar. An ihrer Seite begleitete sie Leo Graf Henckel von Donnersmarck, dem Sohn des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck.

Doch Apple war nicht der einzige Star des Abends: Sophia Loren’s Enkelin Lucia Sofia Ponti sowie Prinzessin Eugenia de Borbón y Vargas debütierten ebenfalls. Begleitet wurde die Prinzessin vom Erzherzog von Österreich Karl-Konstantin Habsburg-Lothringen.