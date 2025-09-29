Neue Residenz von William und Kate sorgt für Frust bei den Nachbarn

Kurz vor dem Einzug von Prinz William und Prinzessin Kate in ihr neues Anwesen Forest Lodge in Windsor sorgt ein Sicherheitskonzept für Ärger unter den Nachbarn

Um die 16-Millionen-Pfund-Villa Forest Lodge im Windsor Great Park zu schützen, wurden Überwachungskameras installiert, hohe Zäune gezogen und das Gelände neu gestaltet. Die Maßnahmen sollen das rund 150 Hektar große Areal absichern – bringen für die Anwohner aber Einschränkungen mit sich. Ein beliebter Parkplatz und ein Zugang zum Park, für den die Anwohner jährlich Gebühren zahlen, sind jetzt gesperrt. Für die Nachbarschaft bedeutet das: weniger Bewegungsfreiheit.

Die Forest Lodge in Windsor © Getty

Stimmen aus der Nachbarschaft

Ein Anwohner sagte der "Sun": "Wir zahlen jährlich für die Instandhaltung eines Parks, aber wir dürfen einen Teil davon nicht mehr nutzen. Sie haben uns nur ein paar Tage vorher Bescheid gegeben, um zu sagen, dass dieser Waldabschnitt für immer geschlossen wird." Ein anderer Nachbar äußerte Verständnis: "Natürlich ist es enttäuschend, denn mein Hund liebt es hier. Aber ich verstehe vollkommen, dass die Sicherheit von William, Kate und ihrer Familie von größter Bedeutung ist."

William und Kate © Getty

Die Forest Lodge verfügt über acht Schlafzimmer und wird bald das neue Zuhause von William, Kate und ihren drei Kindern. Die Renovierungskosten trug das Paar selbst – anders als Harry und Meghan, die öffentliche Gelder nutzten. Ein weiterer Vorteil: Das Anwesen liegt in der Nähe von Herzogin Sophie von Edinburgh, einer engen Vertrauten von Kate.