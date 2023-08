Feuerwehrleute retteten Hund aus Kitzbüheler Ache

Zwei Einsatzkräfte stiegen über Leitern zu dem verängstigten Tier.

Tirol. Der schwarze Hund wäre wohl ertrunken, wenn die Rettungskräfte ihn nicht gerettet hätten. Im Bereich Höglrainmühle war das Tier in die Kitzbüheler Ache gefallen und sofort abgedriftet. Der Hund fing zu bellen an, deshalb wurden Passanten auf ihn aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte.

Zwei Feuerwehrmänner stiegen über Steckleitern hinunter und konnten so das verängstigte und völlig durchnässte Tier in Sicherheit bringen. Nachdem er abgetrocknet und von den Einsatzkräften gestreichelt wurde, konnte er unverletzt an seinen glücklichen Besitzer übergeben werden.