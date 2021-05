Tirol: Frau bei Unfall mit E-Bike schwer verletzt

Im Bezirk Schwarz in Tirol kam es zu einem schweren Unfall mit einem E-Bike.

Eine 56-jährige Deutsche hat sich am Montag bei einem Unfall mit einem E-Bike in Gerlos in Tirol (Bezirk Schwaz) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war die Frau auf dem Weg von der Jausenstation Schwarzachtal talwärts aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz gekommen. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu.

Ein Passant fand die Deutsche und alarmierte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die 56-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.