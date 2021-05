× 82-Jährige Lenkerin crashte in Pkw: Zwei Verletzte

Durch den Unfall wurden zwei Personen verletzt ins Spital gebracht.

Wien. Eine 82-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw entlang der Breitenfurter Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Ein 60-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam das Fahrzeug der 82-Jährigen auf den Fahrstreifen der entgegenkommenden Fahrtrichtung ab und kollidierte in weiterer Folge mit dem Pkw des 60-Jährigen. Durch den Aufprall landete das Fahrzeug der 82Jährigen auf dem Dach und kollidierte anschließend mit einem geparkten Fahrzeug, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Zwei Personen ins Spital gebracht

Durch den Unfall wurden die 82-Jährige und die Beifahrerin (82 Jahre alt) des 60-Jährigen verletzt. Sie wurden von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Nach der Untersuchung konnten beide Personen in häusliche Pflege entlassen werden. Ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien bewegten die beteiligten Fahrzeuge mittels Transportrolle von der Fahrbahn und stellten diese gesichert am Fahrbahnrand ab. Ein Pkw musste stromlos geschaltet werden.