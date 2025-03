Wachau erwartet demnächst die Marillenblüte

Alle Jahre wieder blühen die Marillenbäume auf und sorgen für ein außergewöhnliches Naturspektakel -denn die Paradefrucht der Wachau verzaubert mit herrlichen Blüten in Pastelltönen.

Die Wachau zählt zu den schönsten Plätzen, um den Frühlingsbeginn so richtig zu zelebrieren. Die jährliche Marillenblüte, die unmittelbar bevor steht, gilt als spektakuläres Naturphänomen, für das Tausende Menschen eigens in die Wachau pilgern. Das Schauspiel beginnt meistens rund um Krems und breitet sich bis nach Aggsbach Markt und den Spitzer Graben aus.

Ansturm auf Wachauer Marillenblüte

Je nachdem, wie hoch die Temperaturen Anfang März sind, entwickeln sich die Blüten der Marillenbäume schneller oder langsamer. In der Regel erstreckt sich der Blütezeitraum auf die letzten Märzwochen bis zu den ersten Wochen im April. Auf einigen Bäumen sind aber bereits erste Blüten sichtbar. Die Vollblüte der Marillenbäume dauert zwischen drei und fünf Tage.

Wachauer Marillenblüte steht unmittelbar bevor. © APA/Fohringer ×

Unzählige Schaulustige werden in diesen Tagen auf den beiden Donauufern (B3, B33) unterwegs sein, es kann zu Verzögerungen kommen. Es gibt eine gute Nachricht für alle die in dieser Gegend unterwegs sind: seit 21. März ist die B33 im Bereich Aggsbach-Dorf und Aggstein nach der monatelangen Felssturz-Sperre wieder einspurig befahrbar. Für all jene, die einen Besuch in der Wachau planen, empfiehlt sich ein Blick auf die live Webcam.