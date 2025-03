"Bankomatsprengung" war Auto-Crash in Auslage

Was sich anhörte wie eine Bankomatsprengung in einem Einkaufszentrum in Wilhelmsburg entpuppte sich als spektakulärer Crash einer Mercedesfahrerin.

NÖ. Ordentlich gerummst hat es Freitagabend im Fachmarktzentrum City-Box in Wilhelmsburg. Weil sich dort auch eine Bank mit Bankomat befindet, dachten einige zunächst, dass es zum ersten Coup der Sprenger-Bande am helllichten Tag gekommen sei - nach einem heftigen Tuscher flogen die Glasscherben -, doch schnell stellte sich heraus: Gegen 17 Uhr war ein Pkw mitten in die Auslage eines Geschäfts (für Poolsanierung) gefahren.

© FF Wilhelmsburg Stadt ×

Den Erhebungen vor Ort zufolge dürfte die Lenkerin eines schwarzen Mercedes GLS-Kombis bei der Automatik den falschen Gang eingelegt haben und so am Stellplatz vor dem Geschäft nach vor geschnellt sein statt nach hinten auszuparken - die Nase des Benz landete direkt in der Scheibe, die in tausend Stücke zersprang.

Verletzt wurde laut Feuerwehr Wilhelmsburg-Stadt glücklicherweise niemand, da sich keine Personen mehr im Geschäft befanden. Die angerückten Florianis schoben das Fahrzeug aus dem Geschäft zurück auf den Parkplatz und beseitigten rasch die Gefahrenlage.