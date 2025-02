Telefon-Betrüger: Neuer Trick mit Bankomat-Sprengungen

Mit einem brandaktuellen Trick überrumpelt die Täter-Gruppierung "Falsche Polizisten" neuerdings ihre gutgläubigen Opfer: Wegen der Serie an Bankomat-Sprengungen sei ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher. Die echte Polizei warnt vor den Fake-Cops.

Wien. Völlig aufgelöst meldete Dienstagmittag eine 81-jährige Frau der Exekutive, dass und wie sie einem Trickbetrüger zum Opfer gefallen war: Ein angeblicher Polizist hatte die Seniorin angerufen und ihr mit Nachdruck und sehr überzeugend mitgeteilt, dass aufgrund der vielen Bankomatsprengungen in letzter Zeit das Geld in der Bank nicht mehr sicher sei. Da ihr Vermögen auch in Gefahr sei, solle die Frau umgehend das Geld von ihren Konten beheben. Ein Kollege in Uniform würde später das Geld zur sicheren Verwahrung abholen. Leider legt nicht jeder spätestens diesem Punkt auf.

© Getty Images ×

Die 81-Jährige indes fuhr daraufhin mit einem vom Anrufer bestellten Taxi zu zwei Bankfilialen und hob gesamt 17.000.-€ von ihren Konten ab.

Nach ihrer Rückkehr wartete die Frau in ihrer Wohnung auf den vermeintlichen Polizisten, welcher sich kurze Zeit später meldete. Die 81-Jährige bat ihn herein und übergab ihm das zuvor behobene Geld. Als die Frau jedoch misstrauisch wurde und alles zurückverlangte, ergriff der Tatverdächtige mit der Beute die Flucht. Laut Beschreibung soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten, zirka 1,80 m großen Mann handeln, der eine dunkelblaue Uniform getragen haben soll, auf der "Polizei" zu lesen war.

Eine eingeleitete Sofortfahndung nach Eingehen des Notrufes nach dem mutmaßlichen Täter verlief jedoch negativ.

Warnung und Empfehlungen

Die echte Polizei verwahrt bzw. nimmt NIEMALS Geld entgegen!



Grundsätzlich gilt: Vorsicht bei unbekannten Anrufern.



Fragen Sie sich: Kann die Geschichte stimmen? Sprechen Sie sofort mit Verwandten oder Freunden!



Geben Sie keine Details über Ihr Vermögen preis.



Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Legen Sie auf!