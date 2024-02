Eindeutig an den Falschen gerieten drei Telefon-Betrüger, die einen Senior in Wien anriefen, um ihm dessen Ersparnisse abzuluchsen. Das Opfer spielte nur zum Schein mit und lockte die Ganoven gewieft in die Falle.

Wien. Festgenommen wurden von der Kripo mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) drei deutsche Staatsangehörige - einer davon mit türkischen Wurzel - im Alter von 24, 29 und 32 Jahren: Die beiden Männer und die Frau stehen im Verdacht, sich als Polizisten ausgegeben zu haben: Demnach riefen sie einen Wiener an und wollten den Senior davon überzeugen, dass sie im Zuge ihrer "Ermittlungen" nach einem Raubdelikt eine Liste gefunden hätten, auf der die Daten des 72-Jährigen vermerkt gewesen seien. Deshalb bestünde Grund zur Annahme, dass für den betagten Mann und vor allem dessen Eigentum Gefahr drohe, weshalb sie ihn aufforderten, alles Bare zu Hause und alle Wertgegenstände einem „Kollegen“ zu übergeben. Die Pensionist reagierte wie gewünscht panisch - allerdings nur dem Schein nach. Denn er ist der Vater eines echten Polizisten, den er umgehend informierte, der wiederum das Landeskriminalamt und damit die Spezialisten gegen die grassierende Betrugsform verständigte. Gemeinsam lotse man die falschen Cops zu einem vereinbarten Treffpunkt nahe der Wohnadresse des 72-Jährige in der Leopoldstadt zur vermeintliche Übergabe. Dort wurde die Bande, noch in ihrem Auto sitzend, hopsgenommen. Weitere Ermittlungen, vor allem zu weiteren möglichen Komplizen, laufen. r