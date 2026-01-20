Klo-Panne! Dieser Star verpasste fast das Dschungelcamp

Noch bevor der RTL-Dschungel offiziell am 23. Jänner startet, erleben einige Kandidaten ihre ersten Nervenproben bereits abseits der Kameras.

Der Weg nach Australien entpuppt sich für manche als unerwartete Bewährungsprobe – inklusive echter Schreckmomente.

Pass-Schock gleich nach der Landung

Besonders brenzlig wurde es für Reality-Star Ariel. Kaum in Australien angekommen, stand sie plötzlich ohne Reisepass an der Grenze. Der Grund war ebenso banal wie gefährlich: „Ich habe meinen Pass auf der Toilette vergessen“, schilderte Ariel gegenüber BILD den Moment des Schocks. An der Einreise hätte dieses Missgeschick das sofortige Aus bedeutet – noch bevor das Abenteuer Dschungelcamp überhaupt begonnen hätte.

Zehn Minuten, die über alles entschieden

Das Glück war diesmal auf Ariels Seite. Nur rund zehn Minuten später tauchte ein anderer Reisender mit dem vergessenen Dokument auf und rettete der Kandidatin damit die Teilnahme an der Show. Wäre der Pass nicht rechtzeitig aufgetaucht, wäre für Ariel bereits am Terminal Schluss gewesen – ohne Dschungelprüfung, ohne Lagerfeuer, ohne Sendezeit.

So aber kann sie nun doch ins Camp einziehen. Der erste Adrenalinschub ist bereits verarbeitet – die eigentlichen Prüfungen warten jedoch noch.