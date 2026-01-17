Neuer Dschungel-Streit: Nicole Belstler-Boettcher teilt gegen Gil Ofarim aus

Noch bevor das Dschungelcamp 2026 startet, wird es emotional. Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher macht ihrem Ärger über Mitcamper Gil Ofarim öffentlich Luft.

Bereits vor der Abreise nach Australien zeichnet sich ab, dass es im Dschungelcamp 2026 Spannungen geben könnte. Musiker Gil Ofarim sorgt bei Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher für deutliche Kritik. Die 62-Jährige, bekannt aus der ARD-Serie "Marienhof", äußerte sich im RTL-Gespräch klar zu Ofarims Teilnahme. Hintergrund ist der frühere Antisemitismus-Skandal rund um den Musiker.

Belstler-Boettcher sagte: "Ich wollte nicht gegen jemanden schießen. Aber für mich geht das in meiner Wertewelt nicht. Es gibt doch nichts, was er mir irgendwie erzählen könnte und womit er es rechtfertigen kann." Weiter erklärte sie: „Für mich geht es nicht. Ich verstehe es nicht, ich kann sowas nicht nachvollziehen und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.“

Boykott-Diskussionen unter Fans

Die Teilnahme von Gil Ofarim hatte bereits im Vorfeld für Kritik gesorgt. Einige Dschungelcamp-Fans kündigten sogar einen Boykott der neuen Staffel an. Belstler-Boettcher legte noch einmal nach: "Das geht einfach nicht. Ich habe kein Wort des Bedauerns gehört, in sämtlichen Interviews. Nichts." Sie fügte hinzu, sie wolle dem Thema eigentlich keine weitere Aufmerksamkeit geben.

Abschließend erklärte sie, dass ihr die Konstellation erst kurz vor dem Abflug bewusst geworden sei: "Für mich ist es so, wie als würde ich nach einem Flugzeugabsturz jetzt mit ihm auf einer Insel sitzen. Jetzt rocken wir da zusammen durch. Das ist das Format. Ich wusste das vorher nicht."