Samira Yavuz: Nach dem Dschungelcamp folgt die Scheidung

Die Ekel-Camperin unterschreibt nach ihrer Teilnahme die Scheidungspapiere und sorgt schon vor Dschungelstart für jede Menge Gesprächsstoff.

Eigentlich hatte Samira Yavuz (32) nach der standesamtlichen Trauung mit Reality-Star Serkan Yavuz (32) im Jahr 2023 von einer großen kirchlichen Hochzeit geträumt. Kleid, Familie, Ringe – alles war geplant. Doch daraus wurde nichts: Die Ehe zerbrach. Jetzt zeigt Samira, was sie allein auf die Beine stellen kann.

Mehr lesen:

Ab Freitag sitzt sie im RTL-Dschungelcamp in Australien, kämpft um Sterne – und gegen so manche Ekelprüfung. Und als besonderes Spannungsmoment trifft sie im Camp erstmals auf die ehemalige Affäre ihres Ex: Eva Benetatou (33).

Yavuz: "Jetzt entscheide ich"

Im Gespräch mit BILD spricht sie offen über ihr bisheriges Beziehungs- und Familienmodell: „Ich musste funktionieren. Jetzt entscheide ich“, sagt sie. Während Serkan vor der Kamera unterwegs war, übernahm sie zu Hause die Mutterrolle: „Ich wollte schon immer die Mama sein, die für die Kinder da ist. Deswegen hat man mich vor der Kamera nicht gesehen – den Job hat er übernommen. Aber jetzt läuft der Hase anders.“

Bis zuletzt hatten Fans auf ein Comeback gehofft. Statt der großen Hochzeit gibt es nun die Scheidungspapiere. „Es ist klar vorbei. Da gibt es nichts mehr, woran man festhalten kann“, erklärt Samira. „Das Trennungsjahr endet im Jänner.“ Auf die Frage, ob die Scheidung direkt nach dem Dschungelcamp unterschrieben wird, antwortet sie: „Ja, es wird so laufen.“

Funkstille

Im Dschungel ist Samira nun Single und wirtschaftlich auf sich gestellt: „Ich muss jetzt meine Sachen liefern. Ich bin verantwortlich für meine Kinder. Es gibt niemanden mehr, an den ich mich anlehnen kann.“ Währenddessen betreut ihre Mutter die beiden Kinder – Serkan ist nicht involviert. Seit der Trennung herrscht zwischen den Ex-Partnern Funkstille: „Der Kontakt beschränkt sich aufs Minimale“, so Samira. „Er ist als Vater noch präsent, aber nicht mehr als Partner. Er war nicht der beste Ehemann, aber ein guter Papa.“

Für Samira ist die Distanz zu Serkan aktuell die einzige Möglichkeit, um innerlich wieder zur Ruhe zu kommen: „Ich brauche einen Cut. Ich kann nicht heilen, wenn jemand so präsent bleibt.“

Den Nachnamen Yavuz behält sie trotzdem: „Meine Kinder heißen Yavuz. Ich will denselben Namen wie sie. Der Name selbst ist mir nicht wichtig, aber ich habe gerne den gleichen Nachnamen wie meine Kinder.“