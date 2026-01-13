Alles zu oe24VIP
Arabella Kiesbauer
© Instagram

Wo ist Tara?

DIESE Promis ziehen bei "Kampf der RealityAllstars" ein - nur eine fehlt

13.01.26, 22:15
Nach sechs regulären Staffeln bekommt "Kampf der Realitystars" erstmals ein Allstars-Format. In Thailand treten ausschließlich ehemalige Teilnehmer erneut gegeneinander an. 

Die Dreharbeiten zu "Kampf der RealityAllstars" haben laut "Bild"-Zeitung in Thailand bereits begonnen. Die Ausstrahlung der Spezial-Staffel ist für dieses Frühjahr auf RTL Zwei geplant. Insgesamt kämpfen 24 Promis um den Sieg. Moderiert wird das Allstars-Format erneut von Austro-TV-Lady Arabella Kiesbauer.

Starmania Kiesbauer
© ORF/Hans Leitner

Mit dabei sind mehrere Sieger früherer Staffeln, darunter Loona, Elena Miras und Serkan Yavuz. Auch Fanlieblinge wie Narumol und Cosimo Citiolo kehren an den Traumstrand zurück.

Loona
© Photo Press Service/www.photopress.at

Elena Miras Dschungelcamp
© TV NOW

Streit-Potenzial garantiert

Für Konflikte sorgen dürften Sam Dylan, Georgina Fleur, Emmy Russ, Matthias Mangiapane, Cecilia Asoro, Sarah Knappik, Kate Merlan und Elsa Latifaj. Ebenfalls zurück ist Kader Loth, die bei ihrem ersten Auftritt ein eigenes rosarotes Toilettenhäuschen erhielt.

Georgina Fleur
© RTL / Frank Hempel

Sarah Knappik zeigt sich bei einer Oktoberfest-Kopie in Frankfurt im sexy Dirndl
© Getty

Besonders spannend wird das erneute Aufeinandertreffen von Yeliz Koc und Paco Herb, die sich 2022 beim Dreh kennengelernt hatten. Der älteste Teilnehmer ist Prinz Frédéric von Anhalt, der mit 82 Jahren erneut antritt. Bereits 2021 war er für mehrere Folgen dabei.

Yeliz
© MG RTL D / Arya Shirazi

Vollständiger Allstars-Cast

Giuliana Farfalla
© MG RTL D / Arya Shirazi

Zum Cast gehören außerdem die Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger, Sandy Fähse, Maurice Dziwak, Gino Bornmann und Giuliana Farfalla.

Tara bei

Tara bei "Kampf der Reality-Stars"

© RTLZWEI, Banijay Productions Germany
 

Eine fehlt allerdings auf der Liste. Austro-Sternchen Tara Tabitha gewann die Show im letzten Jahr, ist aber nicht auf der Cast-Liste für die "Allstars". Über den Ablauf ist bislang wenig bekannt, laut "Bild" erwarten die Kandidaten neue Regeln und neue Spiele. Der Gewinner erhält 50.000 Euro und den Titel "RealityAllstar 2026".

