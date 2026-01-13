DIESE Promis ziehen bei "Kampf der RealityAllstars" ein - nur eine fehlt

Nach sechs regulären Staffeln bekommt "Kampf der Realitystars" erstmals ein Allstars-Format. In Thailand treten ausschließlich ehemalige Teilnehmer erneut gegeneinander an.

Die Dreharbeiten zu "Kampf der RealityAllstars" haben laut "Bild"-Zeitung in Thailand bereits begonnen. Die Ausstrahlung der Spezial-Staffel ist für dieses Frühjahr auf RTL Zwei geplant. Insgesamt kämpfen 24 Promis um den Sieg. Moderiert wird das Allstars-Format erneut von Austro-TV-Lady Arabella Kiesbauer.

Mit dabei sind mehrere Sieger früherer Staffeln, darunter Loona, Elena Miras und Serkan Yavuz. Auch Fanlieblinge wie Narumol und Cosimo Citiolo kehren an den Traumstrand zurück.

Streit-Potenzial garantiert

Für Konflikte sorgen dürften Sam Dylan, Georgina Fleur, Emmy Russ, Matthias Mangiapane, Cecilia Asoro, Sarah Knappik, Kate Merlan und Elsa Latifaj. Ebenfalls zurück ist Kader Loth, die bei ihrem ersten Auftritt ein eigenes rosarotes Toilettenhäuschen erhielt.

Besonders spannend wird das erneute Aufeinandertreffen von Yeliz Koc und Paco Herb, die sich 2022 beim Dreh kennengelernt hatten. Der älteste Teilnehmer ist Prinz Frédéric von Anhalt, der mit 82 Jahren erneut antritt. Bereits 2021 war er für mehrere Folgen dabei.

Vollständiger Allstars-Cast

Zum Cast gehören außerdem die Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger, Sandy Fähse, Maurice Dziwak, Gino Bornmann und Giuliana Farfalla.

Eine fehlt allerdings auf der Liste. Austro-Sternchen Tara Tabitha gewann die Show im letzten Jahr, ist aber nicht auf der Cast-Liste für die "Allstars". Über den Ablauf ist bislang wenig bekannt, laut "Bild" erwarten die Kandidaten neue Regeln und neue Spiele. Der Gewinner erhält 50.000 Euro und den Titel "RealityAllstar 2026".