Florian Mitter bringt Hoffnung ins Europäische Parlament

Die feierliche Übergabe des Friedenslichts ist längst ein fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Programms des Europäischen Parlaments und ein starkes Symbol für Zusammenhalt und Frieden.

OÖ/Straßburg. Friedenslicht-Teenager Florian Mitter (13) aus Vorderweißenbach hat am Montagabend das Friedenslicht im Europäischen Parlament in Straßburg an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola übergeben. Bereits zum 30. Mal wurde das Licht des Friedens in das EU-Parlament gebracht. Gerade in dieser Woche sei es besonders wichtig, ein Zeichen zu setzen, waren sich viele Abgeordnete einig. „Weil wir keine Kriege wollen“, erklärte Florian seine Mission in Begleitung von Günther Madelberger vom ORF.

Angesichts von Krieg, Gewalt und Unterdrückung in vielen Teilen der Welt erinnere das Friedenslicht daran, Verantwortung zu übernehmen, betonte die oberösterreichische Europaabgeordnete Angelika Winzig: „Das Friedenslicht ermutigt uns, den Menschen beizustehen und konsequent für Frieden in Europa und weltweit zu arbeiten.“Nach der Übergabe besuchte die oberösterreichische Delegation rund um Landeshauptmann Thomas Stelzer den Straßburger Weihnachtsmarkt und zeigte sich beeindruckt von der festlichen Stimmung und der aufwendig gestalteten Weihnachtsdekoration an den historischen Fassaden.