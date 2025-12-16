Von Vater entführt: Tochter (6) rettete Familie mit SOS-Zeichen

Ein Auffahrunfall in der Tiefgarage der Lugner City deckte einen Kidnapping-Fall in letzter Sekunde auf, weil eine Sechsjährige der Polizei das internationale SOS-Handzeichen zeigte.

Heute, Dienstag, muss sich ein 39-jähriger Iraker wegen Freiheitsentziehung und Nötigung vor dem Wiener Landesgericht verantworten.

Der dramatische Fall ereignete sich am Abend des ersten Adventsonntags, den 30. November. Gegen 19.30 Uhr kam es in der Garage der Lugner City zu einem Auffahrunfall mit Blechschaden. Da sich der Fahrer des VW-Touareg, es handelt sich um den angeklagten Iraker, nicht ausweisen konnte, alarmierte der zweite beteiligte Lenker ordnungsgemäß die Polizei.

© google maps

Schnell stellte sich das ganze Ausmaß dahinter heraus. Denn der 39-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, verhielt sich bei der Kontrolle seltsam. Bei einer Durchsuchung seines SUV fanden die Polizisten im hinteren Teil des Autos eine völlig eingeschüchterte Frau (34) und ihre beiden Kleinkinder.

Vier Messer sichergestellt

Als die mutige Sechsjährige den Beamten noch das internationale Zeichen für SOS mit ihrer geballten Hand zeigte, traute sich auch ihre Mutter um Hilfe zu bitten.

Diese hatte bereits eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Mann und Vater des Mädchens erwirken lassen. Doch dies schien ihn nicht davon abzuhalten, sie mit einem Messer aufzusuchen und samt Kinder -das Einjährige ist bereits aus einer neuen Partnerschaft der Mutter - dazu zu zwingen in das Auto einzusteigen und mitzukommen.

Was der Iraker wirklich vorhatte, war vorerst unklar. Besonders brisant: Bei der Durchsuchung des Wagens wurden vier Messer, davon lag eines im Kinderwagen, entdeckt und sichergestellt.

Der schockierende Fall sorgt für Aufregung. Bei der Verhandlung, die gegen 9 Uhr startete, waren unzählige Medienvertreter vor Ort.

Weitere Infos folgen heute im Laufe des Tages...