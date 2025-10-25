Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
brentford
© Getty Images

2:3-Niederlage

Brentford schießt Liverpool tiefer in die Krise

25.10.25, 23:12
Teilen

Vier Wochen, vier Niederlagen in Serie - Englands Titelverteidiger Liverpool hat am Samstag den nächsten Nackenschlag kassiert. 

Beim schnörkellos spielenden Mittelständler Brentford gingen die Reds als 2:3-(1:2)-Verlierer vom Platz und befinden sich schwer in der Krise. In der Tabelle rutschte die Truppe von Trainer Arne Slot auf den sechsten Platz zurück. Der Abstand zu Leader Arsenal, der am Sonntag Oliver Glasners Crystal Palace empfängt, beträgt vier Punkte.

Liverpool lag mit 0:2 in Rückstand, ehe Milos Kerkez (45.+5) die Gäste zumindest noch vor der Pause zurück ins Spiel brachte. Das 3:1 durch Igor Thiago nach einem Elferfoul Virgil Van Dijks brachte die Vorentscheidung. Der neuerliche Anschlusstreffer von Mohamed Salah (89.) kam zu spät.

Neuer Zweiter, zumindest bis zum Sonntag, ist Aufsteiger Sunderland. Nach frühem Rückstand durch Alejandro Garnacho (4.) drehten Granit Xhaka und Co. die Partie bei Chelsea. Für die Entscheidung sorgte Chemsdine Talbi in der Nachspielzeit (93.). Den dritten Sieg in Folge landete Manchester United beim 4:2 über Brighton, Bryan Mbeumo traf dabei für den Tabellenvierten doppelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden