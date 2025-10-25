Alles zu oe24VIP
3:0! Bayern-Express überrollt auch Gladbach
Perfekte Serie

3:0! Bayern-Express überrollt auch Gladbach

25.10.25, 17:42
Der FC Bayern ist weiterhin nicht zu stoppen! Die perfekte Serie der Münchner hielt auch in Gladbach: Kompany und seine Elf siegten mit 3:0. 

Das Top-Spiel begann mit 15 Minuten Verspätung, in Gladbach standen noch zu viele Fans im Stau.

Die verpassten aber in der ersten Hälfte nicht viel - bis auf einen Gladbach-Ausschluss: Jens Castrop schnitze Luis Diaz brutal nieder und sah glatt Rot.

In der zweiten Hälfte (Konrad Laimer wurde eingewechselt) drehten die Münchner aber auf, siegten Josh Kimmich (64.), Raphael Guerreiro (69.) und Jungspund Lennart Karl (80.) locker mit 3:0.

Herrlicher Karl, Stöger vergibt Elfer

Vor allem das Tor von Karl versetzte die Bayern-Fans in Ekstase, der 17-Jährige zirkelte den Ball perfekt ins Kreuzeck.

Weniger genau erwischte es ÖFB-Legionär Kevin Stöger, der Gladbach-Mittelfeldmotor knallte einen Elfer an die Stange.

