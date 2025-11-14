Hammer-Gerücht um Vincent Kompany (39)

Der Belgier könnte zu seiner alten Liebe zurückkehren.

Dass der FC Bayern im Sommer 2024 Vincent Kompany als neuen Trainer holte, überraschte viele Fußball-Fans. Der Belgier ließ seine Kritiker aber rasch verstummen: Unter dem 39-Jährigen eilt der deutsche Rekordmeister von Sieg zu Sieg.

Rückkehr auf die Insel?

Kompany weckt mit seinen Erfolgen aber auch Begehrlichkeiten. Wie die „Times“ berichtet, will Manchester City den Belgier als Nachfolger von Pep Guardiola zurück nach England holen. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass der spanische Star-Trainer schon im Sommer zurücktreten könnte.

Für Kompany wäre ein Job bei City sicherlich reizvoll. Der Belgier spielte von 2008 bis 2019 für die Engländer, war Kapitän und wurde zur absoluten Klub-Legende. Allerdings hat Kompany seinen Vertrag bei den Bayern gerade erst bis 2029 verlängert – die Münchner werden ihren Trainer wohl nicht ohne Weiteres ziehen lassen.