Trainer-Hammer: Zidane kündigt Comeback an

Seit seinem zweiten Abschied von Real Madrid im Jahr 2021 ist Zinédine Zidane von der Trainerbühne verschwunden. Drei Jahre lang Funkstille - doch nun lässt der französische Fußballheld selbst durchblicken: Sein Comeback steht kurz bevor!

„Ich werde bald, sehr bald wieder auf der Bank sitzen“, verriet Zinédine Zidane am Rande einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Und wenn „Zizou“ so etwas sagt, dann hört die Fußballwelt genau hin. Laut französischen Medien gibt es vor allem einen Job, der den 53-Jährigen besonders reizt – den von Didier Deschamps, seinem ehemaligen Teamkollegen und aktuellen Trainer der französischen Nationalmannschaft.

»Wird mir eine große Freude sein«

Deschamps steht seit 2012 an der Seitenlinie der Équipe Tricolore, führte Kylian Mbappé & Co. 2018 zum WM-Titel und soll seinen Posten nach der Weltmeisterschaft 2026 räumen. Als Zidane im August bei einer Veranstaltung der Gazzetta dello Sport auf die Gerüchte rund um die Nationalmannschaft angesprochen wurde, reagierte er nicht abgeneigt: „Es ist ein Trainer im Amt, und das muss man respektieren. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich habe Fußball und Menschen immer respektiert, daher ist jetzt nicht der richtige Moment. Aber wenn die Gelegenheit kommt, wird es mir eine große Freude sein. Ich habe meine Karriere pausiert, fühle mich aber voll und ganz als Trainer."

Seine bisher einzige Trainerstation im Topgeschäft war spektakulär: Real Madrid. Dort schrieb er zwischen 2016 und 2021 Geschichte, gewann in nur zweieinhalb Jahren dreimal in Folge die Champions League, verabschiedete sich 2018, kehrte 2019 zurück – und ging 2021 erneut. Seitdem: Funkstille, zumindest offiziell.

Zizou lehnte 100-Millionen-Euro-Angebot ab

An Angeboten mangelte es in dieser Zeit nicht. Mehrere Spitzenvereine – darunter angeblich auch der FC Bayern – sollen versucht haben, ihn zu verpflichten. Doch niemand bekam den Zuschlag. Selbst ein gigantisches Angebot aus Saudi-Arabien, laut L’Équipe über 100 Millionen Euro pro Saison, lehnte Zidane ab. Und vielleicht ist es ja tatsächlich bald soweit. Wenn Zinédine Zidane sagt: „Bald, sehr bald“, dann klingt das weniger nach einem Gerücht – sondern mehr nach einer Ankündigung.