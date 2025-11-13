Hammer-Gerücht: Dieser Klub will nun Robert Lewandowski holen

Die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist weiter ungewiss. Nun bringt sich ein neuer Klub in die Gespräche: Fenerbahce!

Derzeit will der FC Barcelona nicht mit Robert Lewandowski (37) verlängern und sucht schon nach Alternativen für den polnischen Stürmer. Wo Lewandowskis Karriere weitergeht, bleibt weiter offen. Doch nun taucht ein neuer Klub in der Gerüchteküche auf.

Die Verantwortlichen des türkischen Top-Klubs Fenerbahce haben sich mit den Beratern des Top-Stürmers getroffen, so der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu. Der Klub aus Istanbul will ein Angebot abgeben, wenn die Lewandowski-Seite Interesse an weiteren Treffen signalisiert.

Neue Konkurrenz für AC Mailand

Somit ist Fenerbahce der neue Konkurrent des italienischen Traditionsklubs AC Mailand. Die Rossoneri wären bereit, den Polen schon im Winter zu holen. Spätestens im Sommer soll Lewandowski kommen, dann ist er ablösefrei.

Seine Barca-Zukunft bleibt weiter offen. Lewandowskis Vertrag läuft aus und Barcelona hat die Option, die Arbeitspapiere um eine weitere Spielzeit zu verlängern. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Laut der spanischen Zeitung "Sport" hätten die Bosse der Katalanen intern schon beschlossen, dass die Zeit des Polens nach der Saison endet. Sie wollen ihre Offensive verjüngern.

Nachfolger noch unklar

Lewandowski will lieber in Barcelona bleiben, da seine Familie sich dort sehr wohl fühlt. Er wäre bereit, sogar ein niedrigeres Gehalt zu bekommen.

Als Nachfolger werden einige Namen genannt. Zu den Top-Kandidaten zählen Harry Kane (FC Bayern München), Julian Alvarez (Atlético Madrid), Dusan Vlahovic (Juventus Turin), Joaquin Panichelli (Racing Straßburg) und Karl Etta Eyong (Villarreal).