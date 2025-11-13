Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
lewandowski
© Getty Images

Dicke Überraschung

Hammer-Gerücht: Dieser Klub will nun Robert Lewandowski holen

13.11.25, 13:52
Teilen

Die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist weiter ungewiss. Nun bringt sich ein neuer Klub in die Gespräche: Fenerbahce!

Derzeit will der FC Barcelona nicht mit Robert Lewandowski (37) verlängern und sucht schon nach Alternativen für den polnischen Stürmer. Wo Lewandowskis Karriere weitergeht, bleibt weiter offen. Doch nun taucht ein neuer Klub in der Gerüchteküche auf.

Die Verantwortlichen des türkischen Top-Klubs Fenerbahce haben sich mit den Beratern des Top-Stürmers getroffen, so der türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu. Der Klub aus Istanbul will ein Angebot abgeben, wenn die Lewandowski-Seite Interesse an weiteren Treffen signalisiert.

Neue Konkurrenz für AC Mailand

Somit ist Fenerbahce der neue Konkurrent des italienischen Traditionsklubs AC Mailand. Die Rossoneri wären bereit, den Polen schon im Winter zu holen. Spätestens im Sommer soll Lewandowski kommen, dann ist er ablösefrei.

Seine Barca-Zukunft bleibt weiter offen. Lewandowskis Vertrag läuft aus und Barcelona hat die Option, die Arbeitspapiere um eine weitere Spielzeit zu verlängern. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Laut der spanischen Zeitung "Sport" hätten die Bosse der Katalanen intern schon beschlossen, dass die Zeit des Polens nach der Saison endet. Sie wollen ihre Offensive verjüngern.

Nachfolger noch unklar

Lewandowski will lieber in Barcelona bleiben, da seine Familie sich dort sehr wohl fühlt. Er wäre bereit, sogar ein niedrigeres Gehalt zu bekommen.

Als Nachfolger werden einige Namen genannt. Zu den Top-Kandidaten zählen Harry Kane (FC Bayern München), Julian Alvarez (Atlético Madrid), Dusan Vlahovic (Juventus Turin), Joaquin Panichelli (Racing Straßburg) und Karl Etta Eyong (Villarreal).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden