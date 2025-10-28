Wechselt Robert Lewandowski (37) nach England? Jetzt herrscht Klarheit

Es ist ein heißes Gerücht, das seit Tagen umgeht: Wechselt Stürmer-Star Robert Lewandowski nach England? Jetzt herrscht Klarheit.

Trainer Ruben Amorim hatte sich die Verpflichtung von Robert Lewandowski gewünscht. Der Pole sollte bei Manchester United nicht nur für Tore sorgen, sondern auch den jungen Spielern als Vorbild dienen. Doch aus dem Plan wird offenbar nichts.

Ratcliffe gegen Verpflichtung

Laut übereinstimmenden Berichten soll sich Jim Ratcliffe, Miteigentümer des englischen Traditionsklubs, klar gegen den Transfer ausgesprochen haben. Grund dafür sei vor allem das Alter des Stürmers.

© Getty

Lewandowski bleibt Tor-Garant

Trotz seiner 37 Jahre steht der polnische Teamstürmer weiterhin für Torgefahr. In der vergangenen Saison erzielte er für den FC Barcelona in 52 Pflichtspielen 42 Tore und bereitete drei Treffer vor.

© Getty

Gehalt als weiteres Hindernis

Neben dem Alter spielt auch das finanzielle Paket eine Rolle. Manchester United soll nicht bereit sein, die 32 Millionen Euro Jahresgehalt zu übernehmen, die Lewandowski derzeit in Barcelona verdient.

© Getty

Vertrag bis 2026

Lewandowskis Vertrag bei FC Barcelona läuft noch bis 30. Juni 2026. Eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich, ein Wechsel nach England dürfte nun ebenfalls vom Tisch sein.