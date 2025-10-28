Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Lewandowski
© Getty

Heißes Gerücht

Wechselt Robert Lewandowski (37) nach England? Jetzt herrscht Klarheit

28.10.25, 07:22
Teilen

Es ist ein heißes Gerücht, das seit Tagen umgeht: Wechselt Stürmer-Star Robert Lewandowski nach England? Jetzt herrscht Klarheit. 

Trainer Ruben Amorim hatte sich die Verpflichtung von Robert Lewandowski gewünscht. Der Pole sollte bei Manchester United nicht nur für Tore sorgen, sondern auch den jungen Spielern als Vorbild dienen. Doch aus dem Plan wird offenbar nichts.

Ratcliffe gegen Verpflichtung

Laut übereinstimmenden Berichten soll sich Jim Ratcliffe, Miteigentümer des englischen Traditionsklubs, klar gegen den Transfer ausgesprochen haben. Grund dafür sei vor allem das Alter des Stürmers.

Lewandowski
© Getty

Lewandowski bleibt Tor-Garant

Trotz seiner 37 Jahre steht der polnische Teamstürmer weiterhin für Torgefahr. In der vergangenen Saison erzielte er für den FC Barcelona in 52 Pflichtspielen 42 Tore und bereitete drei Treffer vor.

Robert Lewandowski
© Getty

Gehalt als weiteres Hindernis

Neben dem Alter spielt auch das finanzielle Paket eine Rolle. Manchester United soll nicht bereit sein, die 32 Millionen Euro Jahresgehalt zu übernehmen, die Lewandowski derzeit in Barcelona verdient.

Robert Lewandowski
© Getty

Vertrag bis 2026

Lewandowskis Vertrag bei FC Barcelona läuft noch bis 30. Juni 2026. Eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich, ein Wechsel nach England dürfte nun ebenfalls vom Tisch sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden