Robert Lewandowski
© Getty

Barca-Aus

England-Gigant angelt nach Robert Lewandowski (37)

23.10.25, 08:18
Ein englischer Gigant angelt nach dem polnischen Star-Stürmer. 

Nach vier Saisonen beim FC Barcelona wird Robert Lewandowski die Katalanen im Sommer wohl verlassen. Der Vertrag des Polen läuft aus, Barca will in der Offensive auf jüngere Spieler setzen.

Nachdem Lewandowski zuletzt mit Vereinen aus Saudi-Arabien oder auch Atletico Madrid in Verbindung gebracht wurde, gibt es nun Interesse von der Insel. Wie der britische „Daily Star“ berichtet, angelt Manchester United nach dem 37-Jährigen.

Der englische Rekordmeister befindet sich weiterhin im Umbruch und ist auf der Suche nach einem echten Goalgetter.

Robert Lewandowski
© APA/AFP/LLUIS GENE

Für Lewandowski wäre ein Wechsel nach England durchaus reizvoll. Der Pole stand bereits 2012 kurz vor einem Transfer zu ManU, damals legte allerdings Dortmund sein Veto ein. Zwei Jahre später verließ der Pole den BVB dann Richtung München.

