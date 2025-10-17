ER soll jetzt Stürmer-Nachfolger von Lewandowski bei Barca werden

Er überzeugt in Hoffenheim und für den Kosovo – jetzt soll laut „Sky“ sogar der FC Barcelona Interesse am dem 22-jährigen Angreifer zeigen.

Bei ihm läuft es derzeit einfach!

Hoffenheims Fisnik Asllani hat sich in der Bundesliga hervorragend eingefügt. Nach überragenden 18 Toren in der vergangenen Saison für Zweitligist Elversberg erzielte der 22-Jährige in dieser Spielzeit bereits vier Treffer für die TSG.

Auch international trifft Asllani: In der Länderspielpause entschied er das Duell Kosovos gegen Schweden mit seinem Tor zum 1:0-Sieg. Kein Wunder, dass mittlerweile auch große europäische Vereine aufmerksam geworden sind.

Barca zeigt Interesse

Wie „Sky“ berichtet, beobachtet insbesondere der FC Barcelona die Entwicklung des Angreifers genau. Die Katalanen sollen Asllani als möglichen Nachfolger von Robert Lewandowski (37) ins Auge gefasst haben. Der Pole hat seinen Stammplatz im Team von Trainer Hansi Flick (60) verloren und dürfte nicht mehr langfristig gesetzt sein.

Neben Lewandowski und Ferran Torres (25) verfügt Barcelona derzeit über keinen weiteren klassischen Mittelstürmer – Asllani würde also gut ins Profil passen.

Ausstiegsklausel möglich

Besonders interessant: Laut dem Bericht besitzt Asllani eine Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer, obwohl er seinen Vertrag bei Hoffenheim erst im Juli bis 2029 verlängert hat. Damit könnten interessierte Vereine bereits in wenigen Monaten zuschlagen.