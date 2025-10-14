Schock um Barcelona-Star Robert Lewandowski (37)

Die Horror-Serie in Barcelonas Lazarett geht weiter

Robert Lewandowski (37) hat sich im Länderspiel mit Polen erneut verletzt – und fällt wochenlang aus. Sein Klub, der FC Barcelona, teilte am Dienstagmorgen mit, dass der Stürmer einen Muskelfaserriss im linken Bizepsfemoris (Oberschenkelrückseite) erlitten hat.

Vierte Verletzung in nur 16 Monaten

Laut ersten Einschätzungen handelt es sich um eine Verletzung zweiten Grades – Ausfallzeit: rund vier Wochen, möglicherweise sogar sechs Wochen, wie polnische Medien berichten. Es ist bereits Lewandowskis vierte Muskelverletzung in nur 16 Monaten.

Clasico steigt am 26. Oktober

Der Pole hatte sich dieselbe Stelle schon Anfang August verletzt – damals verpasste er den Gamper-Cup und den Ligaauftakt gegen Mallorca. Nun die bittere Rückkehr der Verletzung ausgerechnet in einer entscheidenden Phase und vor dem Clasico gegen Real Madrid am 26. Oktober!