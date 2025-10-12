Alles zu oe24VIP
FC Barcelona Lewandowski
Kein neuer Vertrag

Lewandowski-Hammer bei Barcelona

12.10.25, 13:17
Für Torjäger Robert Lewandowski ist nach der Saison offenbar Schluss beim spanischen Fußball-Meister FC Barcelona.

Wie die Zeitung "Sport" berichtet, soll der auslaufende Vertrag des 37-jährigen Polen nicht mehr verlängert werden. Bei den Katalanen habe bereits die Suche nach einem Nachfolger begonnen.

Der siebenfache deutsche Bundesliga-Torschützenkönig spielt seit 2022 für Barça und hat auch in dieser Saison mit vier Toren in sieben Liga-Spielen seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt. Sein Alter und die Tatsache, dass er nicht mit dem gleichen Tempo wie seine Mitspieler die Gegner unter Druck setzen kann, sollen jedoch die Gründe für eine Neuausrichtung bei der Mannschaft von Trainer Hansi Flick sein.

Als Nachfolger wird der Kameruner Etta Eyong von UD Levante gehandelt, der mit Ferran Torres um den Platz in der Sturmmitte konkurrieren könnte. Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez von Atlético Madrid wurde in der Vergangenheit auch mit Barça in Verbindung gebracht, soll aber mit einem Marktwert von 100 Millionen Euro für den finanziell angeschlagenen Club nicht finanzierbar sein.

