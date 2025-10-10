Alles zu oe24VIP
Lewandowski
© Getty

Transfer von 2022

Barca schuldet Bayern noch immer Lewy-Millionen

10.10.25, 06:40
Vor über drei Jahren wechselte Robert Lewandowski vom FC Bayern München zum FC Barcelona. Nun wurde bekannt, dass die Katalanen noch immer dem deutschen Rekordmeister Geld von diesem Wechsel schulden.

Im Sommer 2022 verließ der Stürmer Robert Lewandowski den FC Bayern München. Er wechselte zum FC Barcelona und das für eine Summe von 45 Millionen Euro. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung "Sport" haben die Katalanen noch immer nicht die komplette Summe bezahlt.

Die Zeitung bezieht sich auf den Finanzbericht von Barca für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr. Die Katalanen schulden den Münchnern noch immer 20 Millionen Euro. Damit fehlen mehr als die Hälfte der Transfersumme. Schlimmer für Barcelona: Bayern ist nicht der einzige Klub, dem sie noch viel Geld schulden.

© GEPA

© Getty

© Getty

Schulden nicht nur bei Bayern

Laut dem Bericht haben die Katalanen fast 160 Millionen Euro Schulden bei anderen Vereinen. Am meisten schulden sie Leeds United. Den Engländern fehlen 41,9 Millionen Euro von den 58 Millionen Euro für den Raphinha-Transfer. Er ist ebenfalls 2022 nach Barcelona gewechselt.

Beim Lewandowski-Deal schuldet der amtierende spanische Meister rund sechs Millionen Euro an andere deutsche und polnische Klubs. Damit sind höchstwahrscheinlich sein Ex-Klub Borussia Dortmund, Lech Posen und Znicz Pruskow gemeint. Sie alle erhalten vermutlich einen bestimmten Anteil der Transfersumme.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
