Hammer-Gerücht um Steven Gerrard (45)

Die Liverpool-Legende steht vor der Rückkehr zum Ex-Klub.

Als Spieler galt Steven Gerrard als einer der besten der Welt. Auch die Trainerkarriere des Engländers startete vielversprechend (Meister in Schottland), geriet zuletzt aber ins Stocken. Sowohl bei Aston Villa als auch in Saudi-Arabien ist Gerrard gescheitert, nun könnte der 45-Jährige aber eine neue Chance bekommen.

Rückkehr

Wie britische Medien übereinstimmend berichten, steht die Liverpool-Legende vor einer Rückkehr zu den Glasgow Rangers. Gerrard trainierte den schottischen Rekordmeister bereits von 2018 bis 2021 und führte die Rangers zur bislang letzten Meisterschaft. Nun soll er den Verein aus der Krise führen.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, sind die Gespräche bereits „gut vorangeschritten“. Die Rangers seien „zuversichtlich, Steven Gerrard zurückzuholen.“ Eine Entscheidung soll noch diese Woche fallen.