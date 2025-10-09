Alles zu oe24VIP
Didi Kühbauer
Bundesliga-Hammer

Paukenschlag: Didi Kühbauer wird neuer LASK-Trainer

09.10.25, 08:52 | Aktualisiert: 09.10.25, 09:55
Der derzeitige WAC-Trainer kehrt nach Linz zurückkehren. 

Paukenschlag in der Bundesliga: Didi Kühbauer wird neuer Trainer des LASK. Der 54-Jährige war bereits von 2022 bis 2023 bei den Linzern im Amt und war bis zuletzt Trainer von Wolfsberg. 

Der LASK trennte sich Ende September von Trainer Joao Sacramento. Mit einer Rückkehr von Kühbauer hat bisher aber kaum jemand gerechnet. Der 54-Jährige wurde vor zwei Jahren nach einem Streit um die Spielweise von den Linzern gefeuert und heuerte danach in Wolfsberg an. Mit dem WAC konnte Kühbauer letzte Saison den Cup gewinnen und war hatte sogar bis zur letzten Runde Chancen auf die Meisterschaft.

Nun folgt der überraschende Wechsel von Kärnten nach Oberösterreich. 

Weitere Infos folgen

