Manuel Neuer
© Getty

WM-Hammer

Sensations-Comeback: Manuel Neuer stellt eine Bedingung

09.10.25, 07:16
Manuel Neuer kann sich ein Comeback in der DFB-Elf vorstellen – unter einer Bedingung. 

Eigentlich war Manuel Neuer schon nach der Heim-EM 2024 in Deutschland aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Nachdem sich sein Marc-André ter Stegen aber verletzte und seinen Stammplatz beim FC Barcelona verlor, forderten immer mehr Fußball-Fans ein Comeback des 39-Jährigen.

Neuer stellt Bedingung

Wie die BILD nun berichtet, kann sich der Bayern-Goalie eine Rückkehr für die WM auch durchaus vorstellen – der 39-Jährige stellt dafür aber eine Bedingung.

So müsse Bundestrainer Julian Nagelsmann den ersten Schritt machen und persönlich auf Neuer zugehen. Der Coach müsse ihm deutlich machen, dass er ihn wirklich zurückwill.

Das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Neuer soll nicht das beste sein. Der aktuelle Bundestrainer hatte bei seiner Zeit als Bayern-Coach Torwart-Trainer Toni Tapalovic gefeuert. Dieser war nicht nur ein enger Neuer-Vertrauter, sondern sogar sein Trauzeuge.

