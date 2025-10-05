Bayern-Hammer: ER soll Neuer-Nachfolger werden

Der FC Bayern könnte einen Top-Goalie zum Nulltarif bekommen.

Der Vertrag von Manuel Neuer läuft am Ende der Saison aus. Ob der 39-Jährige noch einmal verlängert oder seine Karriere beendet, ist offen, der FC Bayern macht sich aber jedenfalls schon Gedanken über einen Nachfolger.

Wie das Portal "TEAMtalk" berichtet, zeigt der deutsche Meister dabei großes Interesse an Mike Maignan vom AC Milan. Der 30-jährige Franzose hat bei den Italienern nur noch einen Vertrag bis Saisonende und könnte daher ablösefrei nach München wechseln. Allerdings sollen auch einige Premier-League-Klubs bereits Interesse am Schlussmann zeigen.

© Getty

Möglich aber auch, dass die Bayern die Torhüter-Position intern besetzen. Jonas Urbig (22) gilt als Riesentalent, zudem stehen die derzeit verliehenen Alexander Nübel und Daniel Peretz weiterhin bei den Münchnern unter Vertrag.