David Alaba
Bei Real

Schwerer Rückschlag für David Alaba (33)

04.10.25, 23:00
Der Österreicher schmorte gegen Villarreal 90 Minuten auf der Bank. 

Am Dienstag durfte David Alaba in der Champions League zum ersten Mal in dieser Saison wieder 90 Minuten für Real Madrid spielen. Gegen Almaty agierte der ÖFB-Kapitän gewohnt routiniert und abgeklärt und gab sich nach der Partie optimistisch, bei den Königlichen wieder eine größere Rolle zu spielen.

„Ich bin zurück und fühle mich sehr gut“, so der 33-Jährige nach dem Spiel. „Ich brauche Minuten auf dem Feld, um dort hinzukommen, wo ich sein will. Es fehlt aber nicht viel.“ Nachdem das Alaba-Comeback in der Startelf auch in Spanien positiv aufgenommen wurde, war die Hoffnung groß, dass der Österreicher auch in der Liga seine Chance bekommt.

Wieder auf der Bank

Beim Spiel gegen Villarreal (3:1 für Real) am Samstag musste der 33-Jährige dann aber wieder dem genesenen Eder Militao weichen  und auf der Bank Platz nehmen. Besonders bitter: Xabi Alonso wechselte zwar fünf Mal, gab dem Österreicher aber keine einzige Spielminute. In der Verteidiger-Hierarchie ist Alaba weiterhin nur auf Platz 5 und wird wohl vorerst nur bei unwichtigen Partien seine Chance bekommen.

