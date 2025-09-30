Ende der Leidenszeit für Alaba: "Gibt keinen Besseren"

Für ÖFB-Kapitän David Alaba wurde die Champions-League-Reise mit Real Madrid nach Kasachstan eine ganz besondere.

Am Dienstag war es endlich soweit: 161 Tage nach seinem bisher letzten Startelf-Einsatz für Real Madrid durfte der 33-jährige Superstar mit der Mannschaft wieder einlaufen. Am 2. Spieltag der Champions League fand er in der Innenverteidigung von Xabi Alonso gegen Fußball-Zwerg Almaty Kairat wieder einen Platz. Die lange Leidenszeit nach der schweren Knieverletzung (Riss im Innenmeniskus des linken Knies) könnte für den Kapitän des ÖFB-Nationalteams nun endlich vorbei sein.

Coach Xabi Alonso rotierte in seiner Anfangsformation mächtig durch. Nach der Derby-Blamage am Wochenende und dem 10-Stunden-Flug bekamen andere Spieler, wie eben Alaba, die Chance, sich unter Beweis zu stellen.

Nach der Verletzung von Antonio Rüdiger schwächelt die Defensive des weißen Balletts. Gut möglich, dass sich Alaba im ungleichen Duell gegen den vermeintlich schwachen Gegner aber wieder ins Rampenlicht spielen konnte und eine Empfehlung in eigener Sache für weitere Einsätze abgegeben hat.

Alaba passt in Alonso-Spielstil

„Als Alonso dort unterschrieben hat, habe ich mir gedacht, wenn es einen Trainer gibt, wo er dort nochmal eine Chance hat, wirklich eine sehr gute Rolle zu spielen, dann ist es er. Weil Alonso Fußball spielen will“, analysierte Sky-Experte Didi Hamann Alabas Situation vor dem Anpfiff.

Der ehemalige Champions-League-Sieger ist weiterhin von Alaba überzeugt: „Es gibt keinen Besseren mit dem Ball als David Alaba.“ Auch für das Nationalteam wären mehr Alaba-Einsätze in der Zukunft wichtig. Teamchef Ralf Rangnick legt hohen Wert darauf, dass die Spieler, die er einsetzt, auch Spielzeit bei ihren Vereinen haben. Selbst hier ist Hamann optimistisch: „Ich glaube, es könnte der Start einer Phase bis Weihnachten sein, in der er acht, neun oder zehn Spiele macht.“