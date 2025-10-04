Alles zu oe24VIP
Marc-André ter Stegen
Barca-Aus

Heißes Gerücht um Marc-André ter Stegen

04.10.25, 21:33
Teilen

Der deutsche Schlussmann könnte Barca doch schon im Winter verlassen. 

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer schien die Zeit für Marc-André ter Stegen im DFB-Team endlich gekommen. Wenige Monate vor der WM in Nordamerika verletzte sich der 33-Jährige aber nicht nur, sondern verlor auch seinen Stammplatz beim FC Barcelona.

Um Spielpraxis vor dem Turnier zu bekommen, muss der Deutsche wohl im Jänner den Verein verlassen. Dabei gibt es offenbar einige Interessenten. Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, haben in den letzten Wochen mit Newcastle United, Tottenham Hotspur, Manchester United und Monaco gleich vier namhafte Klubs um ter Stegen angefragt.

Eine Entscheidung ist bisher aber nicht gefallen. Bisher hat der deutsche Schlussmann stets betont, bei Barca bleiben zu wollen. Nach Beilegung der öffentlichen Schlammschlacht im Sommer wollen die Katalanen den bisherigen Kapitän auch nicht unter Druck setzen. Falls sich ter Stegen allerdings für einen Wechsel entscheidet, werde man dem Deutschen keine Steine in den Weg legen.

