Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Lamine Yamal
© Getty

LaLiga

Rückschlag für Barcelona: Barcelona-Star Yamal fällt 2-3 Wochen aus

03.10.25, 17:54
Teilen

Barcelonas Jungstar Lamine Yamal muss erneut verletzt pausieren. Der 18-Jährige leidet weiter an Schambein-Problemen und fällt zwei bis drei Wochen aus. Er verpasst auch die Länderspiele mit Spanien.

Barcelonas Jungstar Lamine Yamal muss erneut eine Verletzungspause einlegen. Der 18-jährige Stürmer wird zwei bis drei Wochen ausfallen, wie der spanische Meister am Freitag mitteilte. Yamal leidet erneut unter Schmerzen am Schambein, die nach der 1:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain aufgetreten sind.

Erneuter Rückschlag für Jungstar

Der Flügelstürmer war erst am Mittwoch nach einer Verletzungspause ins Team zurückgekehrt. Jetzt verpasst Yamal das Ligaspiel am Sonntag (16.15 Uhr/live Sport24-Liveticker) gegen den FC Sevilla. Zudem fällt er für die WM-Qualifikationsspiele der spanischen Nationalmannschaft gegen Georgien und Bulgarien aus.

Flick kritisiert Verband

Barcelonas Trainer Hansi Flick hatte den spanischen Verband zuvor kritisiert, Yamal trotz Beschwerden bei der letzten Länderspielpause eingesetzt zu haben. Der Jungstar kämpft seit längerem mit den Schambein-Problemen, die nun erneut aufgeflammt sind.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden