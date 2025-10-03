Rückschlag für Barcelona: Barcelona-Star Yamal fällt 2-3 Wochen aus

Barcelonas Jungstar Lamine Yamal muss erneut verletzt pausieren. Der 18-Jährige leidet weiter an Schambein-Problemen und fällt zwei bis drei Wochen aus. Er verpasst auch die Länderspiele mit Spanien.

Barcelonas Jungstar Lamine Yamal muss erneut eine Verletzungspause einlegen. Der 18-jährige Stürmer wird zwei bis drei Wochen ausfallen, wie der spanische Meister am Freitag mitteilte. Yamal leidet erneut unter Schmerzen am Schambein, die nach der 1:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain aufgetreten sind.

Erneuter Rückschlag für Jungstar

Der Flügelstürmer war erst am Mittwoch nach einer Verletzungspause ins Team zurückgekehrt. Jetzt verpasst Yamal das Ligaspiel am Sonntag (16.15 Uhr/live Sport24-Liveticker) gegen den FC Sevilla. Zudem fällt er für die WM-Qualifikationsspiele der spanischen Nationalmannschaft gegen Georgien und Bulgarien aus.

Flick kritisiert Verband

Barcelonas Trainer Hansi Flick hatte den spanischen Verband zuvor kritisiert, Yamal trotz Beschwerden bei der letzten Länderspielpause eingesetzt zu haben. Der Jungstar kämpft seit längerem mit den Schambein-Problemen, die nun erneut aufgeflammt sind.