Gespräche laufen: Top-Klub will Robert Lewandowski (37)

Der ehemalige Champions-League-Sieger hat schon Kontakt zu Lewandowskis Berater aufgenommen.

Robert Lewandowski ist zwar bereits 37 Jahre alt, gehört aber immer noch zu den treffsichersten Stürmern Europas. Der Vertrag des Polen beim FC Barcelona läuft allerdings nach dieser Saison aus – die Zeichen stehen dabei auf Abschied.

Während zuletzt vor allem über einen Wechsel nach Saudi-Arabien spekuliert wurde, bringt der italienische Journalist Luca Cohen nun einen anderen Verein ins Spiel.

Erste Gespräche

So soll der AC Milan Interesse an Lewandowski zeigen und auch schon Kontakt zu seinem Berater Pini Zahavi aufgenommen haben. Dabei handelt es sich vorerst aber nur um erste informelle Gespräche.

© Getty

Die Situation erinnert allerdings an Luka Modric. Auch mit dem Kroaten führte Milan im Frühjahr zuerst nur lose Gespräche, ehe es dann plötzlich doch schnell ging.