Yamal
© Getty

Champions League

Paris SG schieß Barca last Minute 2:1 k.o.

01.10.25, 21:38 | Aktualisiert: 02.10.25, 00:04
Titelverteidiger Paris Saint-Germain schoss im Dienstag-Kracher der Champions League Spanien-Meister Barcelona in der Nachspielzeit mit 2:1 k.o. 

50.507 Zuschauer im Olympiastadion von Barcelona erlebten eine packende Anfangsphase, in der Barca den Ton angab und verdient in Führung ging. 19. Minute: Yamal fängt einen Vitinha-Fehlpass ab. Über Pedri und Rashford kommt der Ball zu Ferran Torres, der platziert zum 1:0 trifft. 

PSG ließ sich davon und auch von zahlreichen Ausfällen - u.a. fehlten Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembele, Jungstar Desire Doue und Kapitän Marquinhos - nicht beirren.  

Ein Barca-Abwehrfehler bringt die Gäste in die Partie zurück: Mendes steckt zu Mayulu durch, der schiebt aus 15 Metern cool zum 1:1 ein (38.).

Nach Seitenwechsel hat Olmo das 2:1 für Barca am Fuß, doch Hakimi rettet vor der Linie (63.). Im Finish dreht Paris auf, doch alles läuft auf ein Unentschieden hinaus.

"Joker" Ramos trifft in Nachspielzeit

Aber dann: In der Nachspielzeit ist "Joker" Goncalo Ramos nach einer Hakimi-Flanke zur Stelle und schießt die Gäste aus Frankreich zum 2:1-Sieg (90.+1). 

Barca-Erfolgstrainer Hansi Flick verzog sich "angepisst"  Richtung Kabine. Dabei ist noch nichts passiert. Paris Saint-Germain ist mit 6 Punkten Tabellen-Dritter, Barca ließ nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Newcastle zwar Punkte liegen, hat aber noch alle Chancen auf die Top 8.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
