Sensations-Gerücht um Thomas Müller (36)

Fährt Thomas Müller doch noch mit Deutschland zur WM?

Nach seinem Abschied vom FC Bayern ist Thomas Müller längst in Nordamerika angekommen. Für seinen neuen Klub Vancouver Whitecaps absolvierte der 36-Jährige bisher sechs Spiele und erzielte ebenso viele Tore. Nun gibt es plötzlich sogar Spekulationen über eine WM-Teilnahme der Bayern-Legende.

Ernst Tanner, Sportdirektor des MLS-Klubs Philadelphia Union, schlug vor, dass Müller als Co-Trainer bei der WM agieren und damit den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann unterstützen könnte. „Grundsätzlich bin ich ein Freund von innovativen Ideen“, so Tanner. „Die müssen natürlich auch einen Sinn ergeben.“

© Getty

Was auf den ersten Blick interessant klingt, ist allerdings unrealistisch. Müller hat keinerlei Trainer-Ausbildung und könnte beim DFB-Team wohl lediglich für gute Laune sorgen. Als neuen Co-Trainer hat Nagelsmann nach dem Aus von Sandro Wagner Benjamin Hübner vorgestellt.