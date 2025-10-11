Jögi Löw spricht über Sensations-Gerücht

Der ehemalige Weltmeister-Trainer hat einen Verdacht.

Acht Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft beschäftigt unsere deutschen Nachbarn vor allem eine Frage: Kehrt Manuel Neuer noch einmal zurück?

Kommt es zum Comeback?

Dazu hat sich nun auch Weltmeister-Trainer Jogi Löw geäußert. „Wenn Manuel Neuer weiterhin auf diesem allerhöchsten Niveau spielt, wie wir es zuletzt gesehen haben und seit vielen Jahren kennen, bin ich mir sicher, dass Julian Nagelsmann das im Blick hat“, so der 65-Jährige zur BILD. Die Entscheidung dürfe allerdings nicht aus Nostalgie, sondern rein sportlich getroffen werden.

Löw und Neuer wurden 2014 Weltmeister © Getty

DFB-Trainer Julian Nagelsmann müsse sich jedenfalls rasch entscheiden.„ Sollte es ein Neuer-Comeback geben, ist es sinnvoll, Manuel schon in den letzten Spielen vor der WM dabei zu haben. Julian wird sicher über diese Option nachdenken“, so Löw. Es müsse jedenfalls der Trainer einen Schritt auf den Spieler zumachen.

Vieles hängt auch von Marc-André ter Stegen ab. Der eigentliche Neuer-Nachfolger muss wohl im Winter den Verein wechseln, um noch eine Chance auf das WM-Ticket zu haben. Bei Barcelona hat der 33-Jährige seinen Stammplatz verloren.