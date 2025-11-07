Alles zu oe24VIP
© Getty Images

FC Barcelona

Robert Lewandowski hat sich entschieden

07.11.25, 22:08
Der Superstar hat eine Zukunftsentscheidung getroffen. 

Robert Lewandowski ist zwar inzwischen bereits 37 Jahre alt, gehört aber nach wie vor zu den treffsichersten Stürmern Europas. Der Vertrag des Polen beim FC Barcelona läuft im Sommer aus - wie es dann weitergeht, ist völlig offen.

Lewa will bleiben

Nachdem Lewandowski zuletzt mit Klubs aus Saudi-Arabien oder auch Atletico Madrid in Verbindung gebracht wurde, hat sich der Stürmer laut einem Bericht der spanischen Sport nun dazu entschieden, eine weitere Saison in Barcelona bleiben zu wollen. Der Pole ist auch bereit dazu, deutlich weniger Gehalt zu bekommen.

Lewandowskis Zukunft bei den Katalanen ist dennoch ungewiss. Der spanische Meister will seine Mannschaft verjüngen und eigentlich im Sommer einen neuen Stürmer holen. Bereits in der aktuellen Spielzeit setzt Trainer Hansi Flick immer öfter auf Ferran Torres statt Lewandowski im Sturm.

