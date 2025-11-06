Rücktritts-Knall um Hansi Flick (60) beim FC Barcelona

Ein Bericht aus Spanien sorgt für jede Menge Aufregung.

Steht Hansi Flick vor dem Rücktritt als Trainer des FC Barcelona? Dies berichtet zumindest das spanische Portal ABC.es. Demnach habe der deutsche Coach seinen Mitarbeitern bereits mitgeteilt, dass er seinen Vertrag (bis Juni 2027) nicht erfüllen werde. Flick sei dem Bericht zufolge zu erschöpft und zudem mit der Entwicklung einiger seiner Spieler unzufrieden.

Ärger um Lamine Yamal

Das Portal schreibt auch über „kulturelle Probleme“ im Team. Einige Stars würden sich mehr für Ruhm in den sozialen Medien als für den sportlichen Erfolg interessieren. Zuletzt sorgte vor allem Lamine Yamal für Aufregung, als er etwa Reha-Termine schwänzte oder nach dem Clasico direkt nach Mailand flog. Flick fordert von seinen Spielern Disziplin und habe intern auch Strafen gefordert – die Klub-Bosse legten sich aber quer.

Flick selbst wies die Rücktrittsgerüchte entschieden zurück. „Das ist nur noch mehr Blödsinn“, so der deutsche Trainer nach dem Champions-League-Spiel beim FC Brügge.

„Ich liebe diesen Klub wirklich. Ich liebe diese Spieler. Ich liebe das ganze Drumherum. Ich bin sehr glücklich in Barcelona.“