Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Barcelona
© Getty

Champions League

3:3 in Brügge: Barca rettet Remis nach dreimaligem Rückstand

05.11.25, 23:34
Teilen

Der FC Barcelona hat in der Champions League nur ein 3:3 bei Club Brügge erreicht. Die Katalanen liefen dreimal einem Rückstand nach und retteten sich durch ein Eigentor von Christos Tzolis zum Remis. Barcelona hält bei sieben Punkten.

Der FC Barcelona hat im vierten Spiel der Champions-League-Ligaphase nur ein 3:3 bei Club Brügge erreicht. Die Katalanen mussten sich in einer packenden Partie mit dem Remis begnügen und halten nun bei sieben Punkten. Brügge sammelte seinen vierten Zähler.

Dreimal Rückstand ausgeglichen

Brügge und Barcelona sorgten für einen echten Fußball-Leckerbissen. Die Gastgeber gingen durch Nicolo Tresoldi (6.) und Doppel-Torschütze Carlos Forbs (17., 63.) dreimal in Führung. Die Truppe von Coach Hansi Flick glich jedoch durch Ferran Torres (8.), Lamine Yamal (61.) mit dem Außenrist und ein Eigentor von Christos Tzolis (77.) jeweils aus.

Spannende Schlussphase

Tzolis beförderte eine Yamal-Flanke per Kopf ins eigene Tor zum 3:3. Der vermeintliche Siegtreffer für Brügge in der Nachspielzeit wurde wegen eines Foulspiels an Barca-Tormann Wojciech Szczesny zurecht nicht anerkannt. Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen.

Barcelona auf K.o.-Kurs

Flick
© Getty

Trotz des Remis bleibt Barcelona mit sieben Punkten voll auf Kurs in Richtung K.o.-Phase. Die Katalanen zeigten Moral, konnten aber ihre defensiven Schwächen nicht ausmerzen. Das 3:3 war das zweite Spiel in der Gruppenphase, das Barcelona nicht gewinnen konnte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden