3:3 in Brügge: Barca rettet Remis nach dreimaligem Rückstand

Der FC Barcelona hat in der Champions League nur ein 3:3 bei Club Brügge erreicht. Die Katalanen liefen dreimal einem Rückstand nach und retteten sich durch ein Eigentor von Christos Tzolis zum Remis. Barcelona hält bei sieben Punkten.

Dreimal Rückstand ausgeglichen

Brügge und Barcelona sorgten für einen echten Fußball-Leckerbissen. Die Gastgeber gingen durch Nicolo Tresoldi (6.) und Doppel-Torschütze Carlos Forbs (17., 63.) dreimal in Führung. Die Truppe von Coach Hansi Flick glich jedoch durch Ferran Torres (8.), Lamine Yamal (61.) mit dem Außenrist und ein Eigentor von Christos Tzolis (77.) jeweils aus.

Spannende Schlussphase

Tzolis beförderte eine Yamal-Flanke per Kopf ins eigene Tor zum 3:3. Der vermeintliche Siegtreffer für Brügge in der Nachspielzeit wurde wegen eines Foulspiels an Barca-Tormann Wojciech Szczesny zurecht nicht anerkannt. Die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen.

Barcelona auf K.o.-Kurs

Trotz des Remis bleibt Barcelona mit sieben Punkten voll auf Kurs in Richtung K.o.-Phase. Die Katalanen zeigten Moral, konnten aber ihre defensiven Schwächen nicht ausmerzen. Das 3:3 war das zweite Spiel in der Gruppenphase, das Barcelona nicht gewinnen konnte.