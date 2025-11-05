Alles zu oe24VIP
qarabag
© getty

Gishamer-Debüt

Salzburger pfeift 2:2 von Chelsea bei Karabach Agdam

05.11.25, 20:45 | Aktualisiert: 05.11.25, 21:51
Teilen

Sebastian Gishamer hat sein Champions-League-Debüt als Schiedsrichter ohne große Fehler über die Bühne gebracht. Der Salzburger leitete das 2:2 des englischen Club-Weltmeisters Chelsea bei Karabach Agdam in Aserbaidschan. Beide Teams haben sieben Punkte.

Sebastian Gishamer hat am Mittwoch sein Debüt in der Champions League als Schiedsrichter absolviert. Der 37-jährige Salzburger leitete das 2:2 des englischen Premier-League-Clubs Chelsea bei Karabach Agdam in Aserbaidschan und brachte die Partie ohne großen Fehler über die Bühne.

Spannende Partie in Baku

Für den Club-Weltmeister Chelsea begann die Partie nach Maß. Der 18-jährige Brasilianer Estevao überraschte Torhüter Mateusz Kochalski mit einem Schuss ins kurze Eck zur 1:0-Führung (16.). Das Überraschungsteam der CL-Saison ließ sich nicht beirren und schlug doppelt zurück.

Karabach gleicht aus und führt

Nachdem Camilo Duran die Stange getroffen hatte, verwertete Leandro Andrade per Direktabnahme zum 1:1 (29.). Interessant dabei: Wegen einer Verletzung von Kady waren die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Zehn Minuten später verwandelte Marko Jankovic einen Elfmeter nach Handspiel von Chelsea-Verteidiger Jorrel Hato zum 2:1.

Garnacho als Retter

garnacho chelsea
© getty

Bald nach Wiederbeginn traf Alejandro Garnacho als "Joker" (53.) zum 2:2-Ausgleich für Chelsea. Die Engländer hatten etwas mehr Chancen auf den Siegtreffer, blieben aber wie die Hausherren im Abschluss glücklos.

Fünf Gelbe Karten von Gishamer

Gishamer-Debüt
© getty

Gishamer verteilte in einer zum Teil hitzigen Partie fünf Gelbe Karten, zwei nach einer Rudelbildung. Es war der erste CL-Einsatz eines österreichischen Schiedsrichters seit Robert Schörgenhofer am 2. November 2011 beim 0:4 von Viktoria Pilsen gegen Barcelona. Beide Teams halten nach vier Spielen bei sieben Punkten.

