Salzburger pfeift 2:2 von Chelsea bei Karabach Agdam

Sebastian Gishamer hat am Mittwoch sein Debüt in der Champions League als Schiedsrichter absolviert. Der 37-jährige Salzburger leitete das 2:2 des englischen Premier-League-Clubs Chelsea bei Karabach Agdam in Aserbaidschan und brachte die Partie ohne großen Fehler über die Bühne.

Spannende Partie in Baku

Für den Club-Weltmeister Chelsea begann die Partie nach Maß. Der 18-jährige Brasilianer Estevao überraschte Torhüter Mateusz Kochalski mit einem Schuss ins kurze Eck zur 1:0-Führung (16.). Das Überraschungsteam der CL-Saison ließ sich nicht beirren und schlug doppelt zurück.

Karabach gleicht aus und führt

Nachdem Camilo Duran die Stange getroffen hatte, verwertete Leandro Andrade per Direktabnahme zum 1:1 (29.). Interessant dabei: Wegen einer Verletzung von Kady waren die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Zehn Minuten später verwandelte Marko Jankovic einen Elfmeter nach Handspiel von Chelsea-Verteidiger Jorrel Hato zum 2:1.

Garnacho als Retter

Bald nach Wiederbeginn traf Alejandro Garnacho als "Joker" (53.) zum 2:2-Ausgleich für Chelsea. Die Engländer hatten etwas mehr Chancen auf den Siegtreffer, blieben aber wie die Hausherren im Abschluss glücklos.

Fünf Gelbe Karten von Gishamer

Gishamer verteilte in einer zum Teil hitzigen Partie fünf Gelbe Karten, zwei nach einer Rudelbildung. Es war der erste CL-Einsatz eines österreichischen Schiedsrichters seit Robert Schörgenhofer am 2. November 2011 beim 0:4 von Viktoria Pilsen gegen Barcelona. Beide Teams halten nach vier Spielen bei sieben Punkten.