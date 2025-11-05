Salzburger pfeift 2:2 von Chelsea bei Karabach Agdam

Sebastian Gishamer hat sein Champions-League-Debüt als Schiedsrichter ohne große Fehler über die Bühne gebracht. Der Salzburger leitete das 2:2 des englischen Club-Weltmeisters Chelsea bei Karabach Agdam in Aserbaidschan. Beide Teams haben sieben Punkte.
Spannende Partie in Baku
Für den Club-Weltmeister Chelsea begann die Partie nach Maß. Der 18-jährige Brasilianer Estevao überraschte Torhüter Mateusz Kochalski mit einem Schuss ins kurze Eck zur 1:0-Führung (16.). Das Überraschungsteam der CL-Saison ließ sich nicht beirren und schlug doppelt zurück.
Karabach gleicht aus und führt
Nachdem Camilo Duran die Stange getroffen hatte, verwertete Leandro Andrade per Direktabnahme zum 1:1 (29.). Interessant dabei: Wegen einer Verletzung von Kady waren die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Zehn Minuten später verwandelte Marko Jankovic einen Elfmeter nach Handspiel von Chelsea-Verteidiger Jorrel Hato zum 2:1.
Garnacho als Retter
Bald nach Wiederbeginn traf Alejandro Garnacho als "Joker" (53.) zum 2:2-Ausgleich für Chelsea. Die Engländer hatten etwas mehr Chancen auf den Siegtreffer, blieben aber wie die Hausherren im Abschluss glücklos.
Fünf Gelbe Karten von Gishamer
Gishamer verteilte in einer zum Teil hitzigen Partie fünf Gelbe Karten, zwei nach einer Rudelbildung. Es war der erste CL-Einsatz eines österreichischen Schiedsrichters seit Robert Schörgenhofer am 2. November 2011 beim 0:4 von Viktoria Pilsen gegen Barcelona. Beide Teams halten nach vier Spielen bei sieben Punkten.