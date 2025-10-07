Alles zu oe24VIP
skn frauen
© gepa

Frauen-Fußball:

CL-Start! St. Pölten empfängt Atletico Madrid in NV Arena

07.10.25, 11:52
Der SKN St. Pölten startet am Mittwoch in die Ligaphase der Frauen-Champions-League. Die Niederösterreicherinnen empfangen Atletico Madrid in der NV Arena - Trainerin Lisa Alzner sieht ihre Mannschaft klar in der Underdog-Rolle.

Der SKN St. Pölten startet am Mittwoch (21.00 Uhr/live ORF Sport+) in die historische Ligaphase der Frauen-Champions-League. Die Niederösterreicherinnen empfangen in der NV Arena Atletico Madrid und gehen nach Einschätzung von Trainerin Lisa Alzner klar als Außenseiter in die Begegnung.

"Underdog mit magischem Gefühl"

"Wir gehen ganz sicher als Underdog in das Spiel. Aber ich sage nicht, dass nichts möglich ist", meinte Alzner im APA-Gespräch. Die Vorfreude sei "riesig" und habe "etwas Magisches", besonders da für viele im Team - einschließlich der Cheftrainerin - es die erste CL-Teilnahme in ihrer aktuellen Rolle ist. St. Pölten spielt bereits zum vierten Mal in Folge in der "Königsklasse".

Atletico als technisch überlegener Gegner

Die Spanierinnen gelten mit ihrem deutlich höheren Marktwert als klare Favoriten. "Es kommt eine extrem technisch versierte Mannschaft auf uns zu - typisch spanisch, sehr gutes Kurzpassspiel, sehr dynamisch, extrem stark mit Ball", analysierte Alzner. Besondere Gefahr geht von Venezuelas Gaby Garcia, Norwegens Vilde Böe Risa und Brasiliens Gio Garbelini aus.

Formaufbau mit LASK-Erfolg

Zur Vorbereitung gelang St. Pölten am Wochenende ein wichtiges 4:0 beim LASK in der Bundesliga. Zuvor hatte es ein 1:1 gegen Altach und eine 0:1-Niederlage gegen Tabellenführer Austria Wien gegeben. In der CL-Qualifikation meisterten die "Wölfinnen" Fortuna Hjörring souverän, während Atletico erst nach Verlängerung gegen Häcken siegte.

Austria in Prag gefordert

Parallel gastieren die Austria-Frauen am Mittwoch (15.00 Uhr) in der 2. Qualifikationsrunde zum Women's Europa Cup bei Slavia Prag. Nach dem CL-Aus gegen Paris FC will sich das Team von Trainer Stefan Kenesei eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Wien (19.45 Uhr) verschaffen.

