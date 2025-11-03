Alles zu oe24VIP
Sebastian Gishamer
© Gepa

Champions League

Gishamer nach 14 Jahren erster Österreicher in Königsklasse

03.11.25, 10:50 | Aktualisiert: 03.11.25, 12:50
Österreich hat nach 14 Jahren wieder einen Schiedsrichter in der Champions League. Der Salzburger Sebastian Gishamer leitet am Mittwoch in Baku das Spiel zwischen Karabach Agdam und Chelsea. Letzter Österreicher war 2011 Robert Schörgenhofer.

Der Salzburger Sebastian Gishamer wird der erste österreichische Schiedsrichter in der Champions League seit 14 Jahren. Am Mittwoch (18.45 Uhr MEZ) leitet er in Baku die Begegnung zwischen Aserbaidschans Meister Karabach Agdam und Club-Weltmeister Chelsea. Die UEFA und der ÖFB bestätigten die Nominierung.

Historische Nominierung

"Die Nominierung für ein Champions-League-Spiel ist natürlich ein besonderer Moment. Jeder träumt davon, unter den Besten Europas dabei sein zu können", sagte Gishamer, seit 2019 FIFA-Schiedsrichter. "Ich habe diesen Schritt jetzt geschafft." Bisher letzter österreichischer Referee in der Königsklasse war im November 2011 Robert Schörgenhofer.

Österreichisches Team im Einsatz

An den Linien wird der 37-Jährige von den Assistenten Roland Riedel und Santino Schreiner unterstützt, als vierter Offizieller fungiert Walter Altmann. Für die Video-Überprüfungen sind Manuel Schüttengruber als VAR und Josef Spurny als Assistent zuständig. Für alle fünf ist es die CL-Premiere.

Schörgenhofers letztes CL-Spiel

Schörgenhofer
© Gepa

Der Vorarlberger Schörgenhofer hatte am 2. November 2011 die CL-Partie Viktoria Pilsen gegen FC Barcelona (0:4) geleitet. Drei Tore gingen damals auf das Konto von Lionel Messi. Der Tiroler Thomas Einwaller pfiff sein letztes Königsklasse-Spiel im September 2011.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

